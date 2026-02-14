https://ria.ru/20260214/finlyandiya-2074393580.html
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол
Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии и ее выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил в РИА Новости, 14.02.2026
в мире
россия
финляндия
хельсинки
нато
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии и ее выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
Финляндия
официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.
"Последствия решения о противопехотных минах, как представляется, затронут, в первую очередь, самих финнов. В конечном итоге, речь идет о возможности минирования их собственной территории. С нашей стороны будут, разумеется, предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности страны в складывающейся обстановке", - сказал глава дипмиссии.
Посол также назвал решение Финляндии о выходе из конвенции по минам одним из шагов в длинной цепочке по ускоренной и масштабной милитаризации страны.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.