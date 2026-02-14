Рейтинг@Mail.ru
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
15:51 14.02.2026
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2026
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол
Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии и ее выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил в РИА Новости, 14.02.2026
в мире
россия
финляндия
хельсинки
нато
россия
финляндия
хельсинки
в мире, россия, финляндия, хельсинки, нато
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, НАТО
Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол

Кузнецов: РФ примет меры после выхода Финляндии из конвенции по минам

© AP Photo / David Goldman Финский флаг
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии и ее выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
СМИ раскрыли, что Финляндия подготовила россиянам
Вчера, 13:29
"Последствия решения о противопехотных минах, как представляется, затронут, в первую очередь, самих финнов. В конечном итоге, речь идет о возможности минирования их собственной территории. С нашей стороны будут, разумеется, предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности страны в складывающейся обстановке", - сказал глава дипмиссии.
Посол также назвал решение Финляндии о выходе из конвенции по минам одним из шагов в длинной цепочке по ускоренной и масштабной милитаризации страны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Финляндия подогревает военную истерию в стране, заявил российский посол
Вчера, 12:43
 
Версия 2023.1 Beta
