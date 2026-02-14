Россия примет меры на фоне милитаризации Финляндии, заявил посол

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии и ее выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.

"Последствия решения о противопехотных минах, как представляется, затронут, в первую очередь, самих финнов. В конечном итоге, речь идет о возможности минирования их собственной территории. С нашей стороны будут, разумеется, предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности страны в складывающейся обстановке", - сказал глава дипмиссии.

Посол также назвал решение Финляндии о выходе из конвенции по минам одним из шагов в длинной цепочке по ускоренной и масштабной милитаризации страны.