СМИ: Стубб попал в скандал на конференции в Мюнхене

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с директором ВТО Оконджо-Ивеала Нгози во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, пишет финская газета Ilta-Sanomat.

Стубб нервно отреагировал на слова Оконджо-Ивеала о небольшом размере Финляндии , перейдя на личности.

"Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", — сказал он.

По мнению автора, Стубба могли задеть слова Оконджо-Ивеалы о принадлежности Финляндии к "малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой".