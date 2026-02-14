Рейтинг@Mail.ru
06:45 14.02.2026 (обновлено: 09:48 14.02.2026)
СМИ: Стубб попал в скандал на конференции в Мюнхене
2026
СМИ: Стубб попал в скандал на конференции в Мюнхене

Ilta-Sanomat: Cтубб вступил в перепалку с главой ВТО на Мюнхенской конференции

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб вступил в перепалку с директором ВТО Оконджо-Ивеала Нгози во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
Стубб нервно отреагировал на слова Оконджо-Ивеала о небольшом размере Финляндии, перейдя на личности.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Журналист рассказал, что случилось со Стуббом после слов о поражении России
05:48
"Да, я такой, со всеми своими 190 сантиметрами", — сказал он.
По мнению автора, Стубба могли задеть слова Оконджо-Ивеалы о принадлежности Финляндии к "малым и средним государствам, которые не являются глобальной силой".
"Под "средней державой" понимается государство, не являющееся мировой сверхдержавой, но тем не менее обладающее значительным влиянием и центральным положением в международных отношениях", — уточняется в материале.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал Стубба самолюбом
11 февраля, 14:16
 
