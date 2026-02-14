Финляндия хочет создать самые сильные в НАТО арктические силы, заявил Стубб

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы, чтобы предотвратить якобы угрозу со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.