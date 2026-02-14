Рейтинг@Mail.ru
Финляндия хочет создать самые сильные в НАТО арктические силы, заявил Стубб
18:34 14.02.2026
Финляндия хочет создать самые сильные в НАТО арктические силы, заявил Стубб
Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы, чтобы предотвратить якобы угрозу со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не... РИА Новости, 14.02.2026
в мире, россия, финляндия, москва, нато
В мире, Россия, Финляндия, Москва, НАТО
© REUTERS / Denis BalibouseАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Александр Стубб. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы, чтобы предотвратить якобы угрозу со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
"И то, что мы пытались сделать в Финляндии, это, по сути, создать самые сильные арктические силы, которые у нас есть в альянсе, которые пытаются предотвратить возможную угрозу безопасности со стороны России", - сказал Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Посольство России высказалось об операции НАТО "Арктический часовой"
12 февраля, 19:24
 
В миреРоссияФинляндияМоскваНАТО
 
 
