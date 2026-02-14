https://ria.ru/20260214/finljandija-2074370429.html
Финляндия подогревает военную истерию в стране, заявил российский посол
Финляндия подогревает военную истерию в стране, заявил российский посол - РИА Новости, 14.02.2026
Финляндия подогревает военную истерию в стране, заявил российский посол
Власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:43:00+03:00
2026-02-14T12:43:00+03:00
2026-02-14T12:43:00+03:00
в мире
россия
хельсинки
финляндия
павел кузнецов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
https://ria.ru/20251112/finljandija-2054358004.html
https://ria.ru/20251220/finlyandiya-2063030026.html
россия
хельсинки
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, хельсинки, финляндия, павел кузнецов, владимир путин
В мире, Россия, Хельсинки, Финляндия, Павел Кузнецов, Владимир Путин
Финляндия подогревает военную истерию в стране, заявил российский посол
Кузнецов: финские власти подогревают истерию, призывая готовиться к войне с РФ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Целенаправленно подогревается военная истерия. Граждан запугивают многолетним "гибридным воздействием" со стороны России
, призывают готовиться чуть ли не к войне с восточным соседом", - сказал глава дипмиссии.
По словам посла, цель этого - убедить население страны в необходимости терпеть любые лишения "во имя иллюзорного обеспечения безопасности перед лицом "российской угрозы", носящей якобы непреходящий, "экзистенциальный" характер".
Кузнецов
отметил, что новый русофобский курс Хельсинки
привел к полному переформатированию всей общественно-психологической атмосферы в стране.
"Все ресурсы пропаганды, включая СМИ и многочисленные политологические центры, брошены на оправдание решений политического руководства о безальтернативности "смены ориентиров", разрыва связей с Россией, наращивания здесь натовского военного присутствия, безудержной милитаризации за счет сокращения расходов на социальные нужды", - рассказал глава диппредставительства.
Президент РФ Владимир Путин
ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".