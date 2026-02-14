Финляндия подогревает военную истерию в стране, заявил российский посол

Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

"Целенаправленно подогревается военная истерия. Граждан запугивают многолетним "гибридным воздействием" со стороны России , призывают готовиться чуть ли не к войне с восточным соседом", - сказал глава дипмиссии.

По словам посла, цель этого - убедить население страны в необходимости терпеть любые лишения "во имя иллюзорного обеспечения безопасности перед лицом "российской угрозы", носящей якобы непреходящий, "экзистенциальный" характер".

Кузнецов отметил, что новый русофобский курс Хельсинки привел к полному переформатированию всей общественно-психологической атмосферы в стране.

"Все ресурсы пропаганды, включая СМИ и многочисленные политологические центры, брошены на оправдание решений политического руководства о безальтернативности "смены ориентиров", разрыва связей с Россией, наращивания здесь натовского военного присутствия, безудержной милитаризации за счет сокращения расходов на социальные нужды", - рассказал глава диппредставительства.