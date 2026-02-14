Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе - РИА Новости, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/donbass-2074365666.html
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе - РИА Новости, 14.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Между Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу, пишет издание "Страна". Издание ссылается на информацию журналиста... РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T12:03:00+03:00
2026-02-14T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
владимир зеленский
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074350038.html
https://ria.ru/20260214/ukraina-2074344817.html
донбасс
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, владимир зеленский, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Владимир Зеленский, США, Украина
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе

Между Зеленским и его окружением произошел раскол из-за его позиции по Донбассу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Между Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу, пишет издание "Страна".

Издание ссылается на информацию журналиста Саймона Шустера о том, что часть ближайшего окружения главы киевского режима не согласна с его позицией не уступать территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
На Западе увидели скрытое послание в громком заявлении Зеленского
Вчера, 09:48
"И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева по самому спорному вопросу (вывод войск из Донбасса), решение которого и тормозит договоренности о завершении войны", — говорится в публикации.

При этом издание указывает, что это возможно только в случае серьезного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев.

Глава Белого дома заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
Сотрудники полиции перед зданием канцелярии в Берлине перед началом переговоров по Украине - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В США удивились произошедшему на переговорах по Украине
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВладимир ЗеленскийСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала