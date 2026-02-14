Бурятский Дед Мороз рассказал, к кому обращаться с просьбами о замужестве

УЛАН-УДЭ, 14 фев - РИА Новости. За помощью в обретении супруга или супруги, а также рождении детей людям можно обращаться к буддийским божествам, которые отвечают за это, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец).

"Открою вам секрет: в буддизме есть божества, которые отвечают за помощь в обретении супруга или супруги, а также рождении детей, поэтому, думаю, с такими просьбами людям можно обращаться напрямую к ним", - сказал он.

Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Үбгэн стал буддийским божеством.

Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, одного из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.

Название "Сагаалган" произошло от слова "сагаан", что означает "белый". Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.