https://ria.ru/20260214/buryatiya-2074385839.html
Бурятский Дед Мороз рассказал, к кому обращаться с просьбами о замужестве
Бурятский Дед Мороз рассказал, к кому обращаться с просьбами о замужестве - РИА Новости, 14.02.2026
Бурятский Дед Мороз рассказал, к кому обращаться с просьбами о замужестве
За помощью в обретении супруга или супруги, а также рождении детей людям можно обращаться к буддийским божествам, которые отвечают за это, рассказал РИА Новости РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T14:55:00+03:00
2026-02-14T14:55:00+03:00
2026-02-14T15:07:00+03:00
россия
дед мороз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056100699_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_7c86f75801b7afc4b155fbf158789c97.jpg
https://ria.ru/20260213/zhizn-2074070909.html
https://ria.ru/20260205/zhelaniya-2072345022.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056100699_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b27049e7550d63659699328bd01e0dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дед мороз, общество
Россия, Дед Мороз, Общество
Бурятский Дед Мороз рассказал, к кому обращаться с просьбами о замужестве
РИА Новости: бурятский Дед Мороз считает, что просить замужества надо у богов
УЛАН-УДЭ, 14 фев - РИА Новости. За помощью в обретении супруга или супруги, а также рождении детей людям можно обращаться к буддийским божествам, которые отвечают за это, рассказал РИА Новости бурятский Дед Мороз Сагаан Убгэн (Белый старец).
"Открою вам секрет: в буддизме есть божества, которые отвечают за помощь в обретении супруга или супруги, а также рождении детей, поэтому, думаю, с такими просьбами людям можно обращаться напрямую к ним", - сказал он.
Вера в Белого старца появилась в древние времена - примерно 2,5 тысячи лет назад. Он - хранитель местности, покровитель семейного благополучия, дарующий богатство и долголетие, и старше российского Деда Мороза
примерно на 800 лет. С приходом буддизма Сагаан Үбгэн стал буддийским божеством.
Без его фигуры не обходится празднование Сагаалгана - буддийского Нового года, одного из наиболее важных праздников монголоязычных народов, который приурочен к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.
Название "Сагаалган" произошло от слова "сагаан", что означает "белый". Белый цвет у монголоязычных народов связан с символом добра, счастья, благополучия, честности и чистоты. В буддийской традиции празднование Нового года приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю. Дату встречи Нового года по лунному календарю ежегодно высчитывают по астрологическим таблицам. Из-за их различий в разных странах эти даты могут не совпадать.
Для буддистов России
Новый год по лунному календарю в 2026 году наступит 18 февраля. В свои права вступит год красной огненной лошади.