Посол России рассказал о негласном правиле для австрийских чиновников

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийским чиновникам негласно не рекомендуют общаться с представителями России, рассказал РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"К сожалению, на сегодняшний день не могу сказать положительно про контакты с официальными властями на федеральном уровне. Несмотря на то, что на первом этапе одной из основных задач нового посла является установление рабочих связей с местным политистеблишментом, здесь продолжает действовать негласное и ущербное правило о нежелательности общения с представителями России, на что некоторые контрагенты со ссылкой на МИД Австрии открыто указывают", - сказал посол.
Как сообщалось ранее, в конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.