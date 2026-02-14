Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал о негласном правиле для австрийских чиновников - РИА Новости, 14.02.2026
17:12 14.02.2026 (обновлено: 17:57 14.02.2026)
Посол России рассказал о негласном правиле для австрийских чиновников
Посол России рассказал о негласном правиле для австрийских чиновников - РИА Новости, 14.02.2026
Посол России рассказал о негласном правиле для австрийских чиновников
Австрийским чиновникам негласно не рекомендуют общаться с представителями России, рассказал РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 14.02.2026
2026-02-14T17:12:00+03:00
2026-02-14T17:57:00+03:00
россия
в мире
вена
австрия
александер ван дер беллен
дмитрий любинский
россия, в мире, вена, австрия, александер ван дер беллен, дмитрий любинский
Россия, В мире, Вена, Австрия, Александер Ван дер Беллен, Дмитрий Любинский
Посол России рассказал о негласном правиле для австрийских чиновников

Грозов: австрийским чиновникам не рекомендуют общаться с российскими коллегами

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 14 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийским чиновникам негласно не рекомендуют общаться с представителями России, рассказал РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"К сожалению, на сегодняшний день не могу сказать положительно про контакты с официальными властями на федеральном уровне. Несмотря на то, что на первом этапе одной из основных задач нового посла является установление рабочих связей с местным политистеблишментом, здесь продолжает действовать негласное и ущербное правило о нежелательности общения с представителями России, на что некоторые контрагенты со ссылкой на МИД Австрии открыто указывают", - сказал посол.
Как сообщалось ранее, в конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
РоссияВ миреВенаАвстрияАлександер Ван дер БелленДмитрий Любинский
 
 
