Журналистку "Дождя"* попросили заочно приговорить к девяти годам - РИА Новости, 13.02.2026
13:21 13.02.2026 (обновлено: 13:24 13.02.2026)
Журналистку "Дождя"* попросили заочно приговорить к девяти годам
Прокурор в прениях сторон попросил заочно приговорить к 9 годам журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе** по делу о распространении фейков о российской армии, РИА Новости, 13.02.2026
© Фото : соцсети журналисткиЕкатерина Котрикадзе**
Екатерина Котрикадзе** - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : соцсети журналистки
Екатерина Котрикадзе**. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил заочно приговорить к 9 годам журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе** по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Котрикадзе** запросили 9 лет", - рассказал собеседник агентства.
Дело поступило в Головинский суд Москвы в ноябре. Журналистка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе** разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций, которые, согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, содержат ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.
Котрикадзе** объявлена в международный розыск, Росфинмониторинг внес её в перечень террористов и экстремистов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
** Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Журналистку "Дождя" Полину Милушкову* внесли в реестр иноагентов
6 февраля, 17:43
 
