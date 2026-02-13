Журналистку "Дождя"* попросили заочно приговорить к девяти годам

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон попросил заочно приговорить к 9 годам журналистку "Дождя"* Екатерину Котрикадзе** по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил РИА Новости один из участников процесса.