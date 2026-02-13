Жапаров заранее предупредил экс-главу спецслужб об увольнении

Президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы в Бишкеке. Архивное фото

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, что заранее предупредил экс-главу спецслужб Камчыбека Ташиева о его увольнении, и заверил, что их дружба сохранится.

Во вторник указом Жапарова были освобождены от должностей глава госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев и три его заместителя. Позже пресс-секретарь президента Аскат Алагозов объяснил, что глава государства принял решение об отставке своего давнего соратника Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе, который хотели спровоцировать лица, манипулирующие именем генерала.

"Наша дружба сохранится. Освобождая Камчыбека Кыдыршаевича от должности, я связался с ним, объяснил ситуацию - и только после этого принял решение. Как я уже говорил, мое решение было принято ради спокойствия и единства нашего государства и народа. Неправильно связывать нашу дружбу с какой-либо должностью или с какими-либо интересами", - заявил глава государства в интервью госагентству Кабар

Президент отметил, что инициатива о разделении общества на сторонников Жапарова и сторонников Ташиева исходила от третьих лиц.

"Все началось в Жогорку Кенеше (парламенте - ред.). Отдельные депутатские группы стали вызывать депутатов и делить их, задавая вопрос: "Ты будешь на нашей или на той стороне?". Тем депутатам, которые спрашивали: "А кто это "наша сторона" и кто "та сторона"?", начали отвечать и действовать следующим образом: "Наша сторона – это сторона генерала", демонстрируя погоны, а "та сторона – это сторона президента". И так начали вести работу", - указал лидер страны.

По его словам, если бы не отставка, такое разделение могло перекинутся и на простых граждан.