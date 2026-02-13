Рейтинг@Mail.ru
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
01:57 13.02.2026
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОстров Итуруп
Остров Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 149 километрах юго-восточнее острова Итуруп зарегистрировано в ночь на 13 февраля. Очаг располагался на глубине 64 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам Семеновой, утром 13 февраля произошло второе землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в тех же координатах, как и первое. Оба события могли ощутить на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан силой 2-3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
ИтурупТихий океанКунашир (остров)Елена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
