У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 13.02.2026
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на пятницу в Тихом океане вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 13.02.2026
2026
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4