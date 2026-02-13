https://ria.ru/20260213/zemletryasenie-2074056638.html
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у южного побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
В мире, Япония, Тихий океан, Окинава
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
