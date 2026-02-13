Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился с Пехлеви в Мюнхене - РИА Новости, 13.02.2026
21:15 13.02.2026
Зеленский встретился с Пехлеви в Мюнхене
Сделавший в последнее время ряд антииранских выпадов Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу встретился в Мюнхене с сыном свергнутого в 1979 году шаха Резой... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
иран
мюнхен
тегеран (город)
владимир зеленский
аббас аракчи
иран
мюнхен
тегеран (город)
в мире, иран, мюнхен, тегеран (город), владимир зеленский, аббас аракчи
В мире, Иран, Мюнхен, Тегеран (город), Владимир Зеленский, Аббас Аракчи
Зеленский встретился с Пехлеви в Мюнхене

Зеленский встретился в Мюнхене с Резой Пехлеви, призывавшим к протестам в Иране

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Сделавший в последнее время ряд антииранских выпадов Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу встретился в Мюнхене с сыном свергнутого в 1979 году шаха Резой Пехлеви, призывавшим к беспорядкам в Иране.
По его словам, на встрече, в частности, обсуждалось ужесточение санкций против Тегерана.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Аракчи прокомментировал новые санкции США против Ирана
8 февраля, 12:52
«
"Обсудили ситуацию в Иране, ужесточение санкций ", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский призывал к агрессии против Ирана, после чего глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что мир устал от "бестолковых клоунов", чья армия держится на иностранных наемниках.
В Мюнхене проходит международная конференция по безопасности.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
23 января, 09:19
 
В миреИранМюнхенТегеран (город)Владимир ЗеленскийАббас Аракчи
 
 
