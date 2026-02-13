https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074300122.html
Зеленский встретился с Пехлеви в Мюнхене
Сделавший в последнее время ряд антииранских выпадов Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу встретился в Мюнхене с сыном свергнутого в 1979 году шаха Резой... РИА Новости, 13.02.2026
Зеленский встретился в Мюнхене с Резой Пехлеви, призывавшим к протестам в Иране