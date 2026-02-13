Рейтинг@Mail.ru
Заявления о признании Наговицыной погибшей не поступало, заявил посол
07:22 13.02.2026
Заявления о признании Наговицыной погибшей не поступало, заявил посол
Родственники российской альпинистки Натальи Наговицыной, пропавшей в горах Киргизии, не обращались с заявлением о признании ее погибшей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Киргизия, Россия, Бишкек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Киргизия, Россия, Бишкек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© Фото : соцсети Натальи НаговицынойРоссийская альпинистка Наталья Наговицина
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : соцсети Натальи Наговицыной
Российская альпинистка Наталья Наговицина. Архивное фото
БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Родственники российской альпинистки Натальи Наговицыной, пропавшей в горах Киргизии, не обращались с заявлением о признании ее погибшей, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.
"Наталья Наговицына 27 августа 2025 года была признана МЧС Киргизской Республики без вести пропавшей. При этом соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицына, по нашей информации, в киргизские судебные органы не поступало. В случае его обращения к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие. Сведениями о наличии аналогичных процессуальных действий в судебных органах Российской Федерации посольство не располагает", - рассказал посол.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной
22 января, 07:51
Отвечая на вопрос о возможной эвакуации тела альпинистки со склона пика Победы, дипломатический представитель уточнил, что такими вопросами, как правило, занимаются непосредственно родственники, принимающие туристические фирмы и профильные государственные органы.
"Дипломатические представительства Российской Федерации не уполномочены организовывать или финансировать подобные мероприятия. По оценкам специалистов, возможная эвакуация Наговицыной с высоты 7200 метров существенно осложняется высокой технической сложностью района", - уточнил Вакунов.
Посол напомнил, что пик Победы является самым северным и одним из наиболее опасных семитысячников мира. На его вершине крайне тяжелые погодные условия.
"Попытка проведения в августе 2025 года поисково-спасательной операции едва не привела к гибели самих альпинистов-добровольцев. Новое мероприятие по поиску и спуску возможно только в июле-августе 2026 года и потребует привлечения профессиональной команды численностью не менее 18 горноспасателей, с опытом восхождения на высоты свыше 7000 метров, а также значительных финансовых затрат, которые могут достигнуть порядка 50 тысяч долларов", - добавил дипломат, уточнив, что при этом какие-либо гарантии успешного проведения операции отсутствуют.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицына осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Найти тело Наговицыной на пике Победы не составит труда, считает альпинист
22 января, 08:23
 
