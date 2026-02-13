Заявления о признании Наговицыной погибшей не поступало, заявил посол

БИШКЕК, 13 фев – РИА Новости. Родственники российской альпинистки Натальи Наговицыной, пропавшей в горах Киргизии, не обращались с заявлением о признании ее погибшей, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Бишкеке Сергей Вакунов.

"Наталья Наговицына 27 августа 2025 года была признана МЧС Киргизской Республики без вести пропавшей. При этом соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицына, по нашей информации, в киргизские судебные органы не поступало. В случае его обращения к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие. Сведениями о наличии аналогичных процессуальных действий в судебных органах Российской Федерации посольство не располагает", - рассказал посол.

Отвечая на вопрос о возможной эвакуации тела альпинистки со склона пика Победы, дипломатический представитель уточнил, что такими вопросами, как правило, занимаются непосредственно родственники, принимающие туристические фирмы и профильные государственные органы.

"Дипломатические представительства Российской Федерации не уполномочены организовывать или финансировать подобные мероприятия. По оценкам специалистов, возможная эвакуация Наговицыной с высоты 7200 метров существенно осложняется высокой технической сложностью района", - уточнил Вакунов.

Посол напомнил, что пик Победы является самым северным и одним из наиболее опасных семитысячников мира. На его вершине крайне тяжелые погодные условия.

"Попытка проведения в августе 2025 года поисково-спасательной операции едва не привела к гибели самих альпинистов-добровольцев. Новое мероприятие по поиску и спуску возможно только в июле-августе 2026 года и потребует привлечения профессиональной команды численностью не менее 18 горноспасателей, с опытом восхождения на высоты свыше 7000 метров, а также значительных финансовых затрат, которые могут достигнуть порядка 50 тысяч долларов", - добавил дипломат, уточнив, что при этом какие-либо гарантии успешного проведения операции отсутствуют.