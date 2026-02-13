Япония заявила о прогрессе в переговорах с США по инвестициям

ТОКИО, 13 фев - РИА Новости. Япония и США смогли достичь продвижения в переговорах по инвестиционным проектам на общую сумму в 550 миллиардов долларов, однако согласование ещё не завершено, заявил журналистам глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Рёсэй Аказава.

"Мы провели углублённое обсуждение и смогли увидеть дальнейший прогресс", - сказал он, добавив при этом, что "между Японией США по-прежнему остаются вопросы, которые необходимо согласовать".

Министр подчеркнул, что консультации проходят в крайне напряженной атмосфере.

"По сравнению с тем временем, когда мы вырабатывали тарифное соглашение, переговоры сейчас в ещё большей степени учитывают национальные интересы и потому являются крайне жёсткими", - отметил Акадзава.

Говоря о возможных сроках объявления первых проектов в рамках инициативы, министр заявил, что о какой-либо конкретике в настоящее время говорить невозможно, так как "пока не достигнуто согласие по всем пунктам, это равнозначно тому, что согласия не достигнуто вовсе".

"Я постоянно держу в голове вопрос о том, сможем ли мы представить конкретные проекты в рамках инвестиционной инициативы к визиту премьер-министра Японии в США (в середине марта - ред.)", - добавил Акадзава.

Летом прошлого года по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.