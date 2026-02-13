https://ria.ru/20260213/vzryv-2074295552.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 13.02.2026
В Харькове прогремели взрывы
Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.02.2026
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины.