В Харькове прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/vzryv-2074295552.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 13.02.2026
В Харькове прогремели взрывы
Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T20:45:00+03:00
2026-02-13T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
киев
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
киев
в мире, харьков, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Киев
В Харькове прогремели взрывы

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco Seco Украинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
