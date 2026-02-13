https://ria.ru/20260213/vladivostok-2074066327.html
Омбудсмен рассказала о погибших при пожаре во Владивостоке детях
Трое детей, погибших при пожаре во Владивостоке, воспитывались в благополучной семье, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае... РИА Новости, 13.02.2026
Романова: погибшие при пожаре во Владивостоке дети росли в благополучной семье