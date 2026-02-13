Рейтинг@Mail.ru
18:27 13.02.2026 (обновлено: 18:49 13.02.2026)
США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы
США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы

Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР, следует из общей лицензии, выпущенной управлением по контролю за иностранными активами минфина США.
В документе отмечается, что связанные с Венесуэлой санкции не распространяются на финансовые операции с правительством и государственной нефтегазовой компанией страны Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) и ее дочерними структурами.
Вместе с тем минфин оставил под запретом подобные операции для лиц из России, Китая, Ирана, Кубы и КНДР, а также для компаний, которые связаны с этими людьми.
В лицензии отмечается, что на любой договор с участниками нефтегазового сектора Венесуэлы распространяется юрисдикция США.
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
Российский посол рассказал об энергетическом сотрудничестве с Венесуэлой
