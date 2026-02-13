ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США разрешили проводить операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы за исключением лиц из России, Ирана, Китая, Кубы и КНДР, следует из общей лицензии, выпущенной управлением по контролю за иностранными активами минфина США.