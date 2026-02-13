https://ria.ru/20260213/tarpischev-2074194983.html
"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ
"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ
Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя РИА Новости выступление... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ
Тарпищев отметил старание россиян на ОИ, но посетовал на нехватку опыта