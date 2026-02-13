Рейтинг@Mail.ru
13.02.2026

"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ
15:25 13.02.2026
"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ
Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя РИА Новости выступление... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
спорт
италия
россия
милан
шамиль тарпищев
михаил куснирович
аркадий дворкович
международный олимпийский комитет (мок)
италия
россия
милан
спорт, италия, россия, милан, шамиль тарпищев, михаил куснирович, аркадий дворкович, международный олимпийский комитет (мок), федерация тенниса россии (фтр), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Россия, Милан, Шамиль Тарпищев, Михаил Куснирович, Аркадий Дворкович, Международный олимпийский комитет (МОК), Федерация тенниса России (ФТР), Зимние Олимпийские игры 2026
"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ

Тарпищев отметил старание россиян на ОИ, но посетовал на нехватку опыта

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя РИА Новости выступление российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Италии, отметил их старание и посетовал на нехватку опыта участия в международных турнирах.
Зимняя Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов. На данный момент они не завоевали медалей.
"Я побывал на соревнованиях по конькобежному спорту, где выступала Ксения Коржова на дистанции 3000 метров. Встретил там Михаила Куснировича, с Аркадием Дворковичем пообщались - и о шахматах, и о других актуальных темах. В целом о выступлении наших на Олимпиаде можно так сказать: стараются, но чувствуется, что у них недостаточно опыта участия в международных соревнованиях. Той же Коржовой его не хватило для того, чтобы правильно распределить силы по дистанции. Думаю, это из-за молодости", - сказал Тарпищев.
Спорт, Италия, Россия, Милан, Шамиль Тарпищев, Михаил Куснирович, Аркадий Дворкович, Международный олимпийский комитет (МОК), Федерация тенниса России (ФТР), Зимние Олимпийские игры 2026
 
Заголовок открываемого материала