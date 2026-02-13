"Чувствуется нехватка опыта": Тарпищев оценил выступление россиян на ОИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Член Международного олимпийского комитета (МОК) от России, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, комментируя РИА Новости выступление российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Италии, отметил их старание и посетовал на нехватку опыта участия в международных турнирах.