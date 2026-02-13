https://ria.ru/20260213/svyazisty-2074068240.html
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада" - РИА Новости, 13.02.2026
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"
Связисты группировки "Запад" с начала года восстановили и вернули в подразделения более 200 единиц аппаратуры связи, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T05:03:00+03:00
2026-02-13T05:03:00+03:00
2026-02-13T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260213/spetsoperaatsiya-2074068116.html
https://ria.ru/20260211/udar-2073618403.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"
За год восстановлено более 200 единиц аппаратуры связистов "Запада"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Связисты группировки "Запад" с начала года восстановили и вернули в подразделения более 200 единиц аппаратуры связи, сообщило Минобороны РФ.
"Военные связисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО с начала года восстановили и отправили в обратно в подразделения свыше 200 единиц аппаратуры связи", – говорится в сообщении.
Специалисты мастерской по ремонту аппаратуры связи 9-й бригады обеспечивают подразделения устройствами радиовыноса для различных средств связи, что повышает дальность и качество сигнала.
"Специалисты мастерской по ремонту аппаратуры связи 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с начала года восстановили и отправили обратно в подразделения армии более двухсот единиц аппаратуры связи. Вышедшие из строя устройства оперативно заменяются и в дальнейшем направляются на восстановление", – следует из сообщения.
Мощности мастерской позволяют обеспечивать подразделения устройствами радиовыноса для различных средств связи, что повышает дальность и качество сигнала. Кроме того, техниками разработаны и изготавливаются поворотные механизмы для различных антенн и радиомостов.
"Основные причины неисправностей техники связи – это тяжелые условия эксплуатации и постоянное противодействие противника. Бойцы стараются закончить ремонт в срок и как можно быстрее выдать готовую аппаратуру обратно в подразделения", – отмечают специалисты связи.