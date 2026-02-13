В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Связисты группировки "Запад" с начала года восстановили и вернули в подразделения более 200 единиц аппаратуры связи, сообщило Минобороны РФ.

"Военные связисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО с начала года восстановили и отправили в обратно в подразделения свыше 200 единиц аппаратуры связи", – говорится в сообщении.

Специалисты мастерской по ремонту аппаратуры связи 9-й бригады обеспечивают подразделения устройствами радиовыноса для различных средств связи, что повышает дальность и качество сигнала.

"Специалисты мастерской по ремонту аппаратуры связи 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с начала года восстановили и отправили обратно в подразделения армии более двухсот единиц аппаратуры связи. Вышедшие из строя устройства оперативно заменяются и в дальнейшем направляются на восстановление", – следует из сообщения.

Мощности мастерской позволяют обеспечивать подразделения устройствами радиовыноса для различных средств связи, что повышает дальность и качество сигнала. Кроме того, техниками разработаны и изготавливаются поворотные механизмы для различных антенн и радиомостов.