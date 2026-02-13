Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 13.02.2026
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"
Связисты группировки "Запад" с начала года восстановили и вернули в подразделения более 200 единиц аппаратуры связи, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
2026
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о восстановлении оборудования связистов "Запада"

За год восстановлено более 200 единиц аппаратуры связистов "Запада"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Связисты группировки "Запад" с начала года восстановили и вернули в подразделения более 200 единиц аппаратуры связи, сообщило Минобороны РФ.
"Военные связисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО с начала года восстановили и отправили в обратно в подразделения свыше 200 единиц аппаратуры связи", – говорится в сообщении.
Специалисты мастерской по ремонту аппаратуры связи 9-й бригады обеспечивают подразделения устройствами радиовыноса для различных средств связи, что повышает дальность и качество сигнала.
"Специалисты мастерской по ремонту аппаратуры связи 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с начала года восстановили и отправили обратно в подразделения армии более двухсот единиц аппаратуры связи. Вышедшие из строя устройства оперативно заменяются и в дальнейшем направляются на восстановление", – следует из сообщения.
Мощности мастерской позволяют обеспечивать подразделения устройствами радиовыноса для различных средств связи, что повышает дальность и качество сигнала. Кроме того, техниками разработаны и изготавливаются поворотные механизмы для различных антенн и радиомостов.
"Основные причины неисправностей техники связи – это тяжелые условия эксплуатации и постоянное противодействие противника. Бойцы стараются закончить ремонт в срок и как можно быстрее выдать готовую аппаратуру обратно в подразделения", – отмечают специалисты связи.
Специальная военная операция на Украине
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
