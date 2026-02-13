https://ria.ru/20260213/sueverija-2074077155.html
Психолог рассказала, чем опасны суеверия насчет пятницы 13-го
Суеверные ожидания плохого в пятницу 13-го повышают вероятность происшествий и увеличивают стресс, считает доктор психологических наук медицинского центра в... РИА Новости, 13.02.2026
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Суеверные ожидания плохого в пятницу 13-го повышают вероятность происшествий и увеличивают стресс, считает доктор психологических наук медицинского центра в Кливленде Сюзан Альберс.
Как считает Альберс, люди беспокоятся по поводу пятницы 13-го из-за того, что с несчастьями этот день связывает культура.
"Ожидание плохого дня, только потому что это пятница 13-го, повышает вероятность его наступления", - констатировала она.
"Суеверия способны изменить наши мысли и поведение. Исследования показали, что в пятницу 13-го люди склонны избегать поездок, оставаться дома и откладывать важные решения", - сообщила Альберс.
Чтобы не оказаться в плену страхов, психолог советует придерживаться обычного распорядка.
"Суеверия сильнее влияют на наше состояние, когда мы испытываем стресс. Простые вещи, такие как правильное питание, полноценный сон, физическая активность и прогулки на свежем воздухе, могут помочь успокоить нервную систему и улучшить самочувствие в те дни, когда ваш мозг подает сигнал тревоги", - сообщила она.
Боязнь числа 13 известный феномен и даже имеет научное название - "трискайдекафобия". В США
эта тревога так распространена, что в многоквартирных домах за 12 этажом идет сразу 14.