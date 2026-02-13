Рейтинг@Mail.ru
Российские юниоры завоевали медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/sportsmeny-2074291386.html
Российские юниоры завоевали медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года
Российские юниоры завоевали медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Российские юниоры завоевали медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года
Российские спортсмены завоевали медали в двух дисциплинах в третий день юниорского чемпионата Европы по стрельбе среди спортсменов до 21 года, который проходит... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T20:21:00+03:00
2026-02-13T20:21:00+03:00
спорт
стрелковый спорт
чемпионат европы по баскетболу (евробаскет)
чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/30/1528513033_0:315:4200:2678_1920x0_80_0_0_194784790d76b12f7fc59a9db06bac99.jpg
https://ria.ru/20260206/juniorki-2072783872.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/30/1528513033_106:0:4094:2991_1920x0_80_0_0_346308e2d94f85247a75a9a46e43c21e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стрелковый спорт, чемпионат европы по баскетболу (евробаскет), чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
Спорт, Стрелковый спорт, Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет), Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
Российские юниоры завоевали медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года

Российские юниоры завоевали две медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года

© Depositphotos.com / fridayПистолет
Пистолет - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Depositphotos.com / friday
Пистолет. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали медали в двух дисциплинах в третий день юниорского чемпионата Европы по стрельбе среди спортсменов до 21 года, который проходит в болгарском Бургасе.
Виктория Холодная, Ясмина Мухтарова, Юлия Третьякова стали чемпионками в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (трио). В матче за золото они победили белорусок.
У юношей в аналогичной дисциплине бронзу завоевали Владислав Макаров, Ислам Шамсутдинов и Артем Анисов, победив в матче за третье место украинцев.
Чемпионат Европы завершится 14 февраля.
Пневматическая винтовка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Российские юниорки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по стрельбе
6 февраля, 19:28
 
СпортСтрелковый спортЧемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала