Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/sikorskiy-2074192204.html
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией
Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожаловался, что европейские страны не принимают участие в переговорах России и США по Украине, хотя предоставляют... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:19:00+03:00
2026-02-13T15:19:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
эммануэль макрон
радослав сикорский
мид польши
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_9ddf60a7870264a6f25f8f4c48d0ae52.jpg
https://ria.ru/20260213/ryutte-2074097390.html
https://ria.ru/20260213/finlyandiya-2074078670.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972229649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3694aba1bdbe6c2d0cf8530df5268c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, эммануэль макрон, радослав сикорский, мид польши, евросоюз, алар карис
В мире, Россия, Украина, Европа, Эммануэль Макрон, Радослав Сикорский, МИД Польши, Евросоюз, Алар Карис
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией

Сикорский пожаловался, что Европа не участвует в переговорах с Россией

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожаловался, что европейские страны не принимают участие в переговорах России и США по Украине, хотя предоставляют финансовую помощь Киеву.
«

"Это становится немного странно. Мы платим за войну, но даже не получаем всю информацию", — ответил он на вопрос журналистке Bloomberg об отсутствии представителей Европы на мирных переговорах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
Вчера, 10:30
Сикорский также возмутился, что Европа платит за оборону Украины, а США на этом всем зарабатывают деньги.
В последнее время лидеры некоторых европейских стран заговорили о необходимости возобновить взаимодействие с Россией. Так, на этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Москва и Париж восстановили каналы связи на техническом уровне. Эту информацию подтвердили в Кремле, но отметили, что все еще не видят сигналов наладить диалог на высшем уровне.
В начале февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от ЕС, который мог бы участвовать в переговорах по Украине. Глава Литвы Гитанас Науседа, наоборот, призвал перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку это якобы ослабляет позиции Европы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал европейцев, призывающих к разрыву всех связей с Россией, политически близорукими и безграмотными.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мира не будет". В Финляндии сделали громкое заявление о России
Вчера, 08:40
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаЭммануэль МакронРадослав СикорскийМИД ПольшиЕвросоюзАлар Карис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала