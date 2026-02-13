https://ria.ru/20260213/rost-2074162646.html
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах
Банк России сохранил оценку роста экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, и в 2028 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП на 1,5-2,5%, следует из обновленного... РИА Новости, 13.02.2026
россия
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах на 1,5-2,5%