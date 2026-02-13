Рейтинг@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/rost-2074162646.html
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах
Банк России сохранил оценку роста экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, и в 2028 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП на 1,5-2,5%, следует из обновленного... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:47:00+03:00
2026-02-13T13:47:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_a6133fc28ded17068596eee782fc0613.jpg
https://ria.ru/20260213/stavka-2074156987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2027 и 2028 годах на 1,5-2,5%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России сохранил оценку роста экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, и в 2028 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП на 1,5-2,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Ранее, в октябре прошлого года, регулятор также прогнозировал рост экономики России в 2027 году на 1,5-2,5%, в 2028 году на 1,5-2,5%.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ЦБ снизил ключевую ставку
Вчера, 13:32
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала