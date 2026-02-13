Рейтинг@Mail.ru
Экс-главе нижегородского управления Росимущества избрали домашний арест - РИА Новости, 13.02.2026
16:30 13.02.2026 (обновлено: 16:42 13.02.2026)
Экс-главе нижегородского управления Росимущества избрали домашний арест
Экс-главе нижегородского управления Росимущества избрали домашний арест
происшествия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
нижегородская область
нижегородская область
происшествия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), нижегородская область
Происшествия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Нижегородская область
Экс-главе нижегородского управления Росимущества избрали домашний арест

Главу нижегородского Росимущества Чайку отправили под домашний арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 фев – РИА Новости. Руководителя нижегородского управления Росимущества Сергея Чайку отправили под домашний арест по делу о превышении полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Московским районным судом Нижнего Новгорода от 13 февраля Чайке, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "е", части 3 статьи 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 7 апреля включительно", - сказала собеседница агентства.
Подробностей дела в суде не раскрыли.
Замглавы нижегородского управления Росимущества Сергей Родионов был помещен под домашний арест по делу о превышении полномочий 11 февраля.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Омске чиновница предстанет перед судом по делу о взятках
12 февраля, 14:28
 
