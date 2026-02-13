Рейтинг@Mail.ru
Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС - РИА Новости, 13.02.2026
19:23 13.02.2026
Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС
Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС - РИА Новости, 13.02.2026
Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил о необходимости восстановить и развивать направление так... РИА Новости, 13.02.2026
россия
ссср
михаил ковальчук
анатолий александров (ректор)
николай патрушев
оао "никиэт"
курчатовский институт
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
ссср
россия, ссср, михаил ковальчук, анатолий александров (ректор), николай патрушев, оао "никиэт", курчатовский институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, СССР, Михаил Ковальчук, Анатолий Александров (ректор), Николай Патрушев, ОАО "НИКИЭТ", Курчатовский институт, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС

Ковальчук призвал возродить в России направление канальных ядерных реакторов АЭС

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил о необходимости восстановить и развивать направление так называемых канальных ядерных реакторов, безальтернативных для решения ряда задач атомной энергетики.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев вместе с Ковальчуком провели в Курчатовском институте заседание научно-экспертного совета Морской коллегии. Ковальчук возглавляет этот совет. Основной темой заседания была 123-я годовщина со дня рождения выдающегося ученого-атомщика академика Анатолия Александрова.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона"
22 января, 13:26
На Александрова было возложено научное руководство работами по созданию в СССР реакторных установок РБМК (реактор большой мощности канальный) для АЭС, напомнил Ковальчук. Такие реакторы использовались в том числе на Чернобыльской АЭС, после аварии 1986 года проект РБМК усовершенствовали, была обеспечена его безопасность. Но несмотря на это, направление канальных реакторов необоснованно сочли опасным, отметил Ковальчук.
«
"Эти реакторы - исключительно интересный проект. И сегодня мы возвращаемся к ним. Это наше национальное достояние... И с НИКИЭТом, с "Росатомом" мы тесно продвигаем этот очень важный вопрос", - сказал Ковальчук.
Канальный ядерный реактор - установка, активная зона которой представляет собой набор так называемых технологических каналов, расположенных в объеме замедлителя нейтронов. Отличительная черта, она же преимущество, канальных реакторов - возможность его работы в условиях непрерывных перегрузок топлива ("перегрузка на мощности"). Это дает значимый экономический эффект: такой реактор эксплуатируется не в течение отдельных промежутков времени (топливных кампаний), а постоянно, он позволяет достигать более глубокого и равномерного выгорания топлива. Канальные реакторы позволяют помимо выработки энергии также нарабатывать различные целевые радиоизотопы, например для ядерной медицины.
"Для решения целого ряда задач именно этот тип реакторов, канальные реакторы, является абсолютно безальтернативным", - подчеркнул Ковальчук.
Входящий в госкорпорацию "Росатом" "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ) - один из крупнейших в России ядерных конструкторских и научно-исследовательских центров, специализирующихся на реакторных технологиях. НИКИЭТ - главный конструктор реакторных установок РБМК, Курчатовский институт - их научный руководитель. НИКИЭТ и Курчатовский институт ранее участвовали в разработке проектов перспективных реакторов МКЭР (многопетлевой канальный энергетический реактор), соответствующих современным требованиям безопасности АЭС. Однако проекты МКЭР были "положены под сукно".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин дал поручения об ускорении создания жидкосолевого ядерного реактора
21 апреля 2025, 11:58
 
РоссияСССРМихаил КовальчукАнатолий Александров (ректор)Николай ПатрушевОАО "НИКИЭТ"Курчатовский институтГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
