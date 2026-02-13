Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС

Канальный ядерный реактор - установка, активная зона которой представляет собой набор так называемых технологических каналов, расположенных в объеме замедлителя нейтронов. Отличительная черта, она же преимущество, канальных реакторов - возможность его работы в условиях непрерывных перегрузок топлива ("перегрузка на мощности"). Это дает значимый экономический эффект: такой реактор эксплуатируется не в течение отдельных промежутков времени (топливных кампаний), а постоянно, он позволяет достигать более глубокого и равномерного выгорания топлива. Канальные реакторы позволяют помимо выработки энергии также нарабатывать различные целевые радиоизотопы, например для ядерной медицины.