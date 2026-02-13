Ковальчук призвал возродить в России направление канальных реакторов АЭС

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил о необходимости восстановить и развивать направление так называемых канальных ядерных реакторов, безальтернативных для решения ряда задач атомной энергетики.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев вместе с Ковальчуком провели в Курчатовском институте заседание научно-экспертного совета Морской коллегии. Ковальчук возглавляет этот совет. Основной темой заседания была 123-я годовщина со дня рождения выдающегося ученого-атомщика академика Анатолия Александрова.
На Александрова было возложено научное руководство работами по созданию в СССР реакторных установок РБМК (реактор большой мощности канальный) для АЭС, напомнил Ковальчук. Такие реакторы использовались в том числе на Чернобыльской АЭС, после аварии 1986 года проект РБМК усовершенствовали, была обеспечена его безопасность. Но несмотря на это, направление канальных реакторов необоснованно сочли опасным, отметил Ковальчук.
Канальный ядерный реактор - установка, активная зона которой представляет собой набор так называемых технологических каналов, расположенных в объеме замедлителя нейтронов. Отличительная черта, она же преимущество, канальных реакторов - возможность его работы в условиях непрерывных перегрузок топлива ("перегрузка на мощности"). Это дает значимый экономический эффект: такой реактор эксплуатируется не в течение отдельных промежутков времени (топливных кампаний), а постоянно, он позволяет достигать более глубокого и равномерного выгорания топлива. Канальные реакторы позволяют помимо выработки энергии также нарабатывать различные целевые радиоизотопы, например для ядерной медицины.
"Для решения целого ряда задач именно этот тип реакторов, канальные реакторы, является абсолютно безальтернативным", - подчеркнул Ковальчук.
Входящий в госкорпорацию "Росатом" "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля" (НИКИЭТ) - один из крупнейших в России ядерных конструкторских и научно-исследовательских центров, специализирующихся на реакторных технологиях. НИКИЭТ - главный конструктор реакторных установок РБМК, Курчатовский институт - их научный руководитель. НИКИЭТ и Курчатовский институт ранее участвовали в разработке проектов перспективных реакторов МКЭР (многопетлевой канальный энергетический реактор), соответствующих современным требованиям безопасности АЭС. Однако проекты МКЭР были "положены под сукно".
