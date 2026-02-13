Россиянам назвали стоимость путешествия на День влюбленных

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самым доступным направлением для путешествия по России на День всех влюбленных в 2025 году стала Казань - перелет из Москвы, проживание в отеле с завтраком, ужин в ресторане и букет роз там обойдется чуть больше, чем в 26 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.