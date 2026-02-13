Россиянам назвали стоимость путешествия на День влюбленных

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самым доступным направлением для путешествия по России на День всех влюбленных в 2025 году стала Казань - перелет из Москвы, проживание в отеле с завтраком, ужин в ресторане и букет роз там обойдется чуть больше, чем в 26 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.
Для расчета стоимости путешествия были взяты в расчет авиабилеты из Москвы на двоих человек с вылетом утром 14 февраля и возвращением вечером 15 февраля, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, находящемся в центре города, а также "Индекс свидания" от 2ГИС, включающий ужин на двоих в ресторане и букет из семи роз (есть в распоряжении РИА Новости).
Поездка в Казань включает авиабилеты авиакомпании "Победа" из аэропорта "Шереметьево" и обратно, проживание в четырехзвездном апарт-отеле на одной из центральных улиц Казани недалеко от железнодорожного вокзала.
В тройку самых недорогих направлений для путешествий в эти дни также вошли Санкт-Петербург и Нижний Новгород - чтобы посетить эти города, придется отдать 28 и 29,6 тысячи рублей соответственно.
