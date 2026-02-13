Рейтинг@Mail.ru
13:53 13.02.2026
Россиянам назвали стоимость путешествия на День влюбленных
Самым доступным направлением для путешествия по России на День всех влюбленных в 2025 году стала Казань - перелет из Москвы, проживание в отеле с завтраком,... РИА Новости, 13.02.2026
казань, москва, санкт-петербург, шереметьево (аэропорт)
Казань, Москва, Санкт-Петербург, Шереметьево (аэропорт)
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самым доступным направлением для путешествия по России на День всех влюбленных в 2025 году стала Казань - перелет из Москвы, проживание в отеле с завтраком, ужин в ресторане и букет роз там обойдется чуть больше, чем в 26 тысяч рублей, подсчитало РИА Новости.
Для расчета стоимости путешествия были взяты в расчет авиабилеты из Москвы на двоих человек с вылетом утром 14 февраля и возвращением вечером 15 февраля, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, находящемся в центре города, а также "Индекс свидания" от 2ГИС, включающий ужин на двоих в ресторане и букет из семи роз (есть в распоряжении РИА Новости).
КазаньМоскваСанкт-ПетербургШереметьево (аэропорт)
 
 
