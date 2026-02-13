Постные блины: рецепты ажурных блинчиков на воде и растительном молоке

МОСКВА — РИА Новости. Строгие ограничения Великого поста - вовсе не повод отказывать себе в десертах. Одним из самых вкусных и простых в приготовлении блюд являются любимые многими блины. Существует множество разнообразных десертов блинов, в том числе - постные, без использования яиц и молока. Как приготовить вкусные и нежные блины для поста, тонкие и пышные, с разнообразными соусами - в материале РИА Новости.

Постные блины на минералке с дырочками

Один из самых простых и быстрых рецептов, который не требует длительной подготовки теста - это использование в качестве основы для блинов минеральной воды. Лучше выбирать сильногазированные виды, чтобы пузырьки газа сделали тесто воздушным, а сами блинчики получились тонкими и словно кружевными за счет многочисленных дырочек.

Рецептом таких блинов поделился шеф-повар Андрей Лысогор:

Время приготовления: 30-35 минут

Ингредиенты:

мука - 2 стакана;

газированная минеральная вода - 2 стакана;

сахар - 2 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

растительное масло - 3 ст. л.

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 182 ккал

белок - 3,2 г.

жиры - 4,4 г.

углеводы - 32,8 г.

Приготовление:

тщательно перемешать все ингредиенты до однородной массы; оставить тесто примерно на 5-10 минут; аккуратно выливая тесто небольшими порциями на разогретую сковороду, жарить тонкие блины до образования румяной корочки.

Пышные дрожжевые блины (Мордовские пачат в постном варианте)

© Getty Images / Luiza Nalimova Пышные дрожжевые блины © Getty Images / Luiza Nalimova Пышные дрожжевые блины

Блины могут быть и достаточно сытным блюдом, особенно если одним из основных ингредиентов в них выступает манная крупа, а сами блинчики за счет ее использования и добавления дрожжей получаются пышными и плотными.

Как приготовить постный вариант деревенских пачат, рассказывает бренд-шеф сети Кулинарная студия Юлии Высоцкой Степан Зайков.

Время приготовления: примерно 90 минут

Ингредиенты:

вода тёплая — 250 г

манка — 150 г

мука — 100 г

сухие дрожжи — 3 г

сахар — 20 г

соль — 2,5 г

растительное масло — 26 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 210 ккал

белок - 4,74 г.

жиры - 5,23 г.

углеводы - 35,75 г.

Приготовление:

смешать воду, сахар и дрожжи; через 10 минут добавить манку, муку, соль и масло. Замесить густое тесто; накрыть емкость с тестом и оставить его подойти на 40–60 минут. жарить как оладьи на среднем огне.

Заварные блины на воде и кипятке

Еще один популярный рецепт - так называемые заварные блины, которые также относятся к числу постных блюд. Молоко в их составе заменяется кипятком, и благодаря этому блинчики получаются очень эластичными. “Правда ли, что они почти не рвутся? Да. Когда мука заваривается кипятком, клейковина частично “сваривается”, и готовый блин приобретает эластичность”, - говорит Степан Зайков.

Время приготовления: 30-40 минут

Ингредиенты:

вода холодная — 200 г

кипяток — 200 г

мука — 200 г

сахар — 40 г

соль — 2,5 г

растительное масло — 26 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 161 ккал

белок - 2,75 г.

жиры - 4,24 г.

углеводы - 28,4 г.

Приготовление:

смешать муку, соль, сахар и холодную воду; в получившуюся однородную массу аккуратно влить кипяток, быстро размешать; добавить масло. Тесто должно получиться гладким и тягучим. жарить блины. Они легко переворачиваются и отлично подходят для фарширования.

Постные блины на альтернативном молоке

Главная отличительная особенность постных блюд - отсутствие в их составе продуктов животного происхождения. Но для приготовления постных блинов можно использовать молоко, если выбирать растительные аналоги. Например, овсяное или кокосовое, которое к тому же придаст блюду особый вкус и аромат. “Овсяное дает блюду мягкость и нейтральную сладость, кокосовое — плотность, жирность и десертный аромат”, - отмечает Степан Зайков, который делится следующим рецептом.

Время приготовления: 30-40 минут

Ингредиенты:

кокосовое молоко — 400 г

мука — 200 г

сахар — 20–40 г

соль — 2,5 г

растительное масло — 26 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 250 ккал

белок - 4 г.

жиры - 13,3 г.

углеводы - 29 г.

Приготовление:

смешать все ингредиенты, чтобы получить тесто однородной консистенции; выпекать блины на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Еще один рецепт, на этот раз - с использованием овсяного молока, предлагает бренд-шеф сети кофеен "Шоколадница" Татьяна Шаронова:

Время приготовления: примерно 1 час

Ингредиенты:

овсяное молоко - 500 мл.

мука - 250 гр.

разрыхлитель - 2 ч.л.

сахар - 1 ст.л.

соль - 0,5 ч.л.

растительное масло - 2 ст.л.

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 168 ккал

белок - 3 г.

жиры - 3,74 г.

углеводы - 31 г.

Приготовление:

подогреть молоко до комнатной температуры. в глубокой миске смешать просеянную муку, разрыхлитель, сахар и соль. тонкой струйкой добавить овсяное молоко в муку, при этом постоянно работая венчиком, дабы не образовались комочки. Тесто должно быть текучим, как на обычные блины. оставить его на столе на 20–30 минут, затем добавить масло и снова перемешать. разогреть сковороду на сильном огне, смазать каплей масла. выпекать блины с двух сторон до румяности.

Необычные основы: картофельный отвар и овощные соки

Всем, кто не боится кулинарных экспериментов, можно попробовать приготовить постные блины на картофельном отваре. За счет содержащегося в нем крахмала блины получаются мягкими и одновременно пластичными.

© Getty Images / Olga Nikiforova Постные блины на картофельном отваре © Getty Images / Olga Nikiforova Постные блины на картофельном отваре

Время приготовления: 30-40 минут

Ингредиенты:

картофельный отвар — 400 г

мука — 200 г

сахар — 20 г

соль — 2,5 г

растительное масло — 26 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 150 ккал

белок - 2,9 г.

жиры - 4 г.

углеводы - 26 г.

Приготовление:

тщательно перемешать все перечисленные ингредиенты; жарить тонкие блины на разогретой сковороде.

По словам Степана Зайкова, использование в качестве основы овощных соков не только придаст готовым блинам необычный вкус (сделает их слаще), но и добавит цвета в постное меню, а также обеспечит дополнительную порцию полезных веществ. В качестве примера можно привести рецепт приготовления блинов с использованием свекольного сока:

Время приготовления: 30-40 минут

Ингредиенты:

свекольный сок — 300 г

вода — 100 г

мука — 200 г

сахар — 20 г

соль — 2,5 г

растительное масло - 26 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 173 ккал

белок - 3,3 г.

жиры - 4,4 г.

углеводы - 31 г.

Приготовление:

смешать ингредиенты, получить яркое и в меру сладкое тесто; выпекать блины.

Топ-5 постных соусов к блинам

Разнообразить постное меню во многом помогают и различные соусы. Существует немало рецептов таких вкусных “бонусов” к блинам, которые помогут лучше раскрыть вкус основного блюда и дополнить его необычными оттенками.

Кешью-сметана

Из измельченных орехов можно получить соус, который по консистенции будет напоминать сметану. Рецептом делится Андрей Лысогор.

Время приготовления: подготовка - 4 часа, приготовление - 10 мин

Ингредиенты:

кешью - 150 гр;

лимонный сок - 2 ст. л.

вода - 0,5 стакана.

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 298 ккал

белок - 9 г.

жиры - 22 г.

углеводы - 16 г.

Приготовление:

орехи очистить и предварительно замочить на 4 часа в воде. Можно оставить в таком виде на ночь; смешать все ингредиенты и измельчить при помощи блендера.

Ягодный кисель (кули)

Принципы постного питания позволяют добавить в меню ягоды, а значит, в качестве соуса к постным блинам можно приготовить ягодный кисель (так называемый кули). Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды (например, малину, смородину или вишню). Рецептом делится Степан Зайков:

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

малина - 200 гр.

сахар - 50 гр.

лимонный сок - 5 гр.

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 114,6 ккал

белок - 0,6 г.

жиры - 0,4 г.

углеводы - 26 г.

Приготовление:

если используются замороженные ягоды, в первую очередь их нужно разморозить, убрать лишнюю влагу, а затем - протереть их через сито или измельчить в блендере; добавить к ягодам сахар и сок лимона, варить на медленном огне, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.

Кокосовая карамель

© Getty Images / manyakotic Блины с карамельным соусом © Getty Images / manyakotic Блины с карамельным соусом

Такой соус при правильном приготовлении получается густым и ароматным.

Время приготовления: 20-30 мин.

Ингредиенты:

кокосовое молоко — 200 г

сахар — 70 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 216 ккал

белок - 1,3 г.

жиры - 11 г.

углеводы - 28 г.

Приготовление:

смешать ингредиенты, поставить на небольшой огонь. довести до кипения, а затем варить, постоянно помешивая, пока не станет густым.

Шоколадный ганаш на воде

Если идеальный десерт для вас немыслим без шоколада, к постным блинам можно приготовить шоколадный ганаш. Важное правило - использовать качественный шоколад ( в идеале в нем должно быть лишь какао, какао-масло и сахар)

Время приготовления: 15-20 минут

Ингредиенты:

тёмный шоколад — 100 г

горячая вода — 120 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 245 ккал

белок - 3 г.

жиры - 16 г.

углеводы - 22 г.

Приготовление:

шоколад разломать на небольшие кусочки, поместить в глубокую тарелку; залить горячей, но не кипящей водой; подождать, пока шоколад растворится, размешать венчиком до получения однородной массы; оставить охладиться, время от времени помешивая, до получения нужной консистенции.

Яблочное пюре с корицей

Вкусное, ароматное и полезное дополнение как к тонким, так и к пышным постным блинчикам - это домашнее пюре из запеченных яблок с добавлением меда и корицы.

© Getty Images / Brycia James Яблочное пюре с корицей © Getty Images / Brycia James Яблочное пюре с корицей

Время приготовления: 40-50 мин.

Ингредиенты:

яблоки — 300 г

мёд — 20–30 г

корица — 1 г

КБЖУ на 100 г:

калорийность - 73 ккал

белок - 0,45 г.

жиры - 0,4 г.

углеводы - 16,5 г.

Приготовление: