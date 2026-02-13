Постные блины: рецепты ажурных блинчиков на воде и растительном молоке

МОСКВА — РИА Новости. Строгие ограничения Великого поста - вовсе не повод отказывать себе в десертах. Одним из самых вкусных и простых в приготовлении блюд являются любимые многими блины. Существует множество разнообразных десертов блинов, в том числе - постные, без использования яиц и молока. Как приготовить вкусные и нежные блины для поста, тонкие и пышные, с разнообразными соусами - в материале РИА Новости.
Постные блины на минералке с дырочками
Один из самых простых и быстрых рецептов, который не требует длительной подготовки теста - это использование в качестве основы для блинов минеральной воды. Лучше выбирать сильногазированные виды, чтобы пузырьки газа сделали тесто воздушным, а сами блинчики получились тонкими и словно кружевными за счет многочисленных дырочек.
Блины, испеченные к Масленице
Рецептом таких блинов поделился шеф-повар Андрей Лысогор:
Время приготовления: 30-35 минут
Ингредиенты:
- мука - 2 стакана;
- газированная минеральная вода - 2 стакана;
- сахар - 2 ст.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- растительное масло - 3 ст. л.
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 182 ккал
белок - 3,2 г.
жиры - 4,4 г.
углеводы - 32,8 г.
Приготовление:
- тщательно перемешать все ингредиенты до однородной массы;
- оставить тесто примерно на 5-10 минут;
- аккуратно выливая тесто небольшими порциями на разогретую сковороду, жарить тонкие блины до образования румяной корочки.
Пышные дрожжевые блины (Мордовские пачат в постном варианте)
© Getty Images / Luiza NalimovaПышные дрожжевые блины
© Getty Images / Luiza Nalimova
Пышные дрожжевые блины
Блины могут быть и достаточно сытным блюдом, особенно если одним из основных ингредиентов в них выступает манная крупа, а сами блинчики за счет ее использования и добавления дрожжей получаются пышными и плотными.
Как приготовить постный вариант деревенских пачат, рассказывает бренд-шеф сети Кулинарная студия Юлии Высоцкой Степан Зайков.
Время приготовления: примерно 90 минут
Ингредиенты:
- вода тёплая — 250 г
- манка — 150 г
- мука — 100 г
- сухие дрожжи — 3 г
- сахар — 20 г
- соль — 2,5 г
- растительное масло — 26 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 210 ккал
белок - 4,74 г.
жиры - 5,23 г.
углеводы - 35,75 г.
Приготовление:
- смешать воду, сахар и дрожжи;
- через 10 минут добавить манку, муку, соль и масло. Замесить густое тесто;
- накрыть емкость с тестом и оставить его подойти на 40–60 минут.
- жарить как оладьи на среднем огне.
Заварные блины на воде и кипятке
Еще один популярный рецепт - так называемые заварные блины, которые также относятся к числу постных блюд. Молоко в их составе заменяется кипятком, и благодаря этому блинчики получаются очень эластичными. “Правда ли, что они почти не рвутся? Да. Когда мука заваривается кипятком, клейковина частично “сваривается”, и готовый блин приобретает эластичность”, - говорит Степан Зайков.
Время приготовления: 30-40 минут
Ингредиенты:
- вода холодная — 200 г
- кипяток — 200 г
- мука — 200 г
- сахар — 40 г
- соль — 2,5 г
- растительное масло — 26 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 161 ккал
белок - 2,75 г.
жиры - 4,24 г.
углеводы - 28,4 г.
Приготовление:
- смешать муку, соль, сахар и холодную воду;
- в получившуюся однородную массу аккуратно влить кипяток, быстро размешать;
- добавить масло. Тесто должно получиться гладким и тягучим.
- жарить блины. Они легко переворачиваются и отлично подходят для фарширования.
Постные блины на альтернативном молоке
Приготовление блинов
Главная отличительная особенность постных блюд - отсутствие в их составе продуктов животного происхождения. Но для приготовления постных блинов можно использовать молоко, если выбирать растительные аналоги. Например, овсяное или кокосовое, которое к тому же придаст блюду особый вкус и аромат. “Овсяное дает блюду мягкость и нейтральную сладость, кокосовое — плотность, жирность и десертный аромат”, - отмечает Степан Зайков, который делится следующим рецептом.
Время приготовления: 30-40 минут
Ингредиенты:
- кокосовое молоко — 400 г
- мука — 200 г
- сахар — 20–40 г
- соль — 2,5 г
- растительное масло — 26 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 250 ккал
белок - 4 г.
жиры - 13,3 г.
углеводы - 29 г.
Приготовление:
- смешать все ингредиенты, чтобы получить тесто однородной консистенции;
- выпекать блины на разогретой сковороде до золотистой корочки.
Еще один рецепт, на этот раз - с использованием овсяного молока, предлагает бренд-шеф сети кофеен "Шоколадница" Татьяна Шаронова:
Время приготовления: примерно 1 час
Ингредиенты:
- овсяное молоко - 500 мл.
- мука - 250 гр.
- разрыхлитель - 2 ч.л.
- сахар - 1 ст.л.
- соль - 0,5 ч.л.
- растительное масло - 2 ст.л.
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 168 ккал
белок - 3 г.
жиры - 3,74 г.
углеводы - 31 г.
Приготовление:
- подогреть молоко до комнатной температуры.
- в глубокой миске смешать просеянную муку, разрыхлитель, сахар и соль.
- тонкой струйкой добавить овсяное молоко в муку, при этом постоянно работая венчиком, дабы не образовались комочки. Тесто должно быть текучим, как на обычные блины.
- оставить его на столе на 20–30 минут, затем добавить масло и снова перемешать.
- разогреть сковороду на сильном огне, смазать каплей масла.
- выпекать блины с двух сторон до румяности.
Необычные основы: картофельный отвар и овощные соки
Всем, кто не боится кулинарных экспериментов, можно попробовать приготовить постные блины на картофельном отваре. За счет содержащегося в нем крахмала блины получаются мягкими и одновременно пластичными.
© Getty Images / Olga NikiforovaПостные блины на картофельном отваре
© Getty Images / Olga Nikiforova
Постные блины на картофельном отваре
Время приготовления: 30-40 минут
Ингредиенты:
- картофельный отвар — 400 г
- мука — 200 г
- сахар — 20 г
- соль — 2,5 г
- растительное масло — 26 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 150 ккал
белок - 2,9 г.
жиры - 4 г.
углеводы - 26 г.
Приготовление:
- тщательно перемешать все перечисленные ингредиенты;
- жарить тонкие блины на разогретой сковороде.
По словам Степана Зайкова, использование в качестве основы овощных соков не только придаст готовым блинам необычный вкус (сделает их слаще), но и добавит цвета в постное меню, а также обеспечит дополнительную порцию полезных веществ. В качестве примера можно привести рецепт приготовления блинов с использованием свекольного сока:
Время приготовления: 30-40 минут
Ингредиенты:
- свекольный сок — 300 г
- вода — 100 г
- мука — 200 г
- сахар — 20 г
- соль — 2,5 г
- растительное масло - 26 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 173 ккал
белок - 3,3 г.
жиры - 4,4 г.
углеводы - 31 г.
Приготовление:
- смешать ингредиенты, получить яркое и в меру сладкое тесто;
- выпекать блины.
Топ-5 постных соусов к блинам
Разнообразить постное меню во многом помогают и различные соусы. Существует немало рецептов таких вкусных “бонусов” к блинам, которые помогут лучше раскрыть вкус основного блюда и дополнить его необычными оттенками.
Кешью-сметана
Из измельченных орехов можно получить соус, который по консистенции будет напоминать сметану. Рецептом делится Андрей Лысогор.
Блины со сметаной
Время приготовления: подготовка - 4 часа, приготовление - 10 мин
Ингредиенты:
- кешью - 150 гр;
- лимонный сок - 2 ст. л.
- вода - 0,5 стакана.
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 298 ккал
белок - 9 г.
жиры - 22 г.
углеводы - 16 г.
Приготовление:
- орехи очистить и предварительно замочить на 4 часа в воде. Можно оставить в таком виде на ночь;
- смешать все ингредиенты и измельчить при помощи блендера.
Ягодный кисель (кули)
Принципы постного питания позволяют добавить в меню ягоды, а значит, в качестве соуса к постным блинам можно приготовить ягодный кисель (так называемый кули). Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды (например, малину, смородину или вишню). Рецептом делится Степан Зайков:
Время приготовления: 15 минут
Ингредиенты:
- малина - 200 гр.
- сахар - 50 гр.
- лимонный сок - 5 гр.
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 114,6 ккал
белок - 0,6 г.
жиры - 0,4 г.
углеводы - 26 г.
Приготовление:
- если используются замороженные ягоды, в первую очередь их нужно разморозить, убрать лишнюю влагу, а затем - протереть их через сито или измельчить в блендере;
- добавить к ягодам сахар и сок лимона, варить на медленном огне, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
Кокосовая карамель
© Getty Images / manyakoticБлины с карамельным соусом
© Getty Images / manyakotic
Блины с карамельным соусом
Такой соус при правильном приготовлении получается густым и ароматным.
Время приготовления: 20-30 мин.
Ингредиенты:
- кокосовое молоко — 200 г
- сахар — 70 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 216 ккал
белок - 1,3 г.
жиры - 11 г.
углеводы - 28 г.
Приготовление:
- смешать ингредиенты, поставить на небольшой огонь.
- довести до кипения, а затем варить, постоянно помешивая, пока не станет густым.
Шоколадный ганаш на воде
Если идеальный десерт для вас немыслим без шоколада, к постным блинам можно приготовить шоколадный ганаш. Важное правило - использовать качественный шоколад ( в идеале в нем должно быть лишь какао, какао-масло и сахар)
Время приготовления: 15-20 минут
Ингредиенты:
- тёмный шоколад — 100 г
- горячая вода — 120 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 245 ккал
белок - 3 г.
жиры - 16 г.
углеводы - 22 г.
Приготовление:
- шоколад разломать на небольшие кусочки, поместить в глубокую тарелку;
- залить горячей, но не кипящей водой;
- подождать, пока шоколад растворится, размешать венчиком до получения однородной массы;
- оставить охладиться, время от времени помешивая, до получения нужной консистенции.
Яблочное пюре с корицей
Вкусное, ароматное и полезное дополнение как к тонким, так и к пышным постным блинчикам - это домашнее пюре из запеченных яблок с добавлением меда и корицы.
© Getty Images / Brycia JamesЯблочное пюре с корицей
© Getty Images / Brycia James
Яблочное пюре с корицей
Время приготовления: 40-50 мин.
Ингредиенты:
- яблоки — 300 г
- мёд — 20–30 г
- корица — 1 г
КБЖУ на 100 г:
калорийность - 73 ккал
белок - 0,45 г.
жиры - 0,4 г.
углеводы - 16,5 г.
Приготовление:
- запечь яблоки в духовке (предварительно очистить плоды от кожуры и удалить сердцевину, выложить на противень и запекать в духовке при 180 градусах примерно 35-40 минут);
- запеченные яблоки протереть в пюре, смешать с медом и корицей.