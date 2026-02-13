Рейтинг@Mail.ru
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
12:27 13.02.2026
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
Пока говорить о выходе ОБСЕ из кризиса рано, реальных шагов нет, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.02.2026
2026
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными

Полянский: реальных шагов для выхода ОБСЕ из кризиса нет

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Пока говорить о выходе ОБСЕ из кризиса рано, реальных шагов нет, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Пока со стороны организации это скорее авансы и красивые заявления. Реальных дел, на мой взгляд, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли признаки, что Организация способна выйти из состояния глубокого кризиса.
12 февраля, 03:58
Полянский высказался о возможном участии ОБСЕ в договоренностях по Украине
12 февраля, 03:58
Российский дипломат напомнил, что швейцарцы только заступили в председательство Организации.
"Сейчас начало года, и ближе к весне станет понятно, чего они хотят и что могут сделать. И второй вопрос - насколько остальные государства готовы под это подстроиться, или все-таки будет превалировать привычная многим русофобская линия", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что не все в руках председательства.
"Но от него, как от задающего тон и формирующего повестку, как и от генсекретаря, многое зависит - по крайней мере с точки зрения общего настроя в организации", - добавил постпред.
Он отметил, что предыдущее - финское председательство этот экзамен, на его взгляд, провалило.
"Несмотря на юбилейный год, ни гибкости, ни готовности к компромиссам мы не увидели. Швейцарцы на этом фоне выглядят лучше, но выглядеть - еще не значит делать. В ОБСЕ 57 стран, и у каждой, по сути, есть право заблокировать любую инициативу. Посмотрим, как будет на практике", - заключил Полянский.
Вчера, 08:16
Полянский рассказал, когда ОБСЕ сможет стать востребованной
Вчера, 08:16
 
