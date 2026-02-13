https://ria.ru/20260213/poljanskij-2074132873.html
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
Пока говорить о выходе ОБСЕ из кризиса рано, реальных шагов нет, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
россия
Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными
Полянский: реальных шагов для выхода ОБСЕ из кризиса нет
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Пока говорить о выходе ОБСЕ из кризиса рано, реальных шагов нет, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Пока со стороны организации это скорее авансы и красивые заявления. Реальных дел, на мой взгляд, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли признаки, что Организация способна выйти из состояния глубокого кризиса.
Российский дипломат напомнил, что швейцарцы только заступили в председательство Организации.
"Сейчас начало года, и ближе к весне станет понятно, чего они хотят и что могут сделать. И второй вопрос - насколько остальные государства готовы под это подстроиться, или все-таки будет превалировать привычная многим русофобская линия", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что не все в руках председательства.
"Но от него, как от задающего тон и формирующего повестку, как и от генсекретаря, многое зависит - по крайней мере с точки зрения общего настроя в организации", - добавил постпред.
Он отметил, что предыдущее - финское председательство этот экзамен, на его взгляд, провалило.
"Несмотря на юбилейный год, ни гибкости, ни готовности к компромиссам мы не увидели. Швейцарцы на этом фоне выглядят лучше, но выглядеть - еще не значит делать. В ОБСЕ
57 стран, и у каждой, по сути, есть право заблокировать любую инициативу. Посмотрим, как будет на практике", - заключил Полянский
