Полянский назвал разговоры о выходе ОБСЕ из кризиса преждевременными

ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Пока говорить о выходе ОБСЕ из кризиса рано, реальных шагов нет, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Пока со стороны организации это скорее авансы и красивые заявления. Реальных дел, на мой взгляд, пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли признаки, что Организация способна выйти из состояния глубокого кризиса.

Российский дипломат напомнил, что швейцарцы только заступили в председательство Организации.

"Сейчас начало года, и ближе к весне станет понятно, чего они хотят и что могут сделать. И второй вопрос - насколько остальные государства готовы под это подстроиться, или все-таки будет превалировать привычная многим русофобская линия", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что не все в руках председательства.

"Но от него, как от задающего тон и формирующего повестку, как и от генсекретаря, многое зависит - по крайней мере с точки зрения общего настроя в организации", - добавил постпред.

Он отметил, что предыдущее - финское председательство этот экзамен, на его взгляд, провалило.