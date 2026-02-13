Рейтинг@Mail.ru
Политолог объяснил, почему Кишинев не замечает экономический кризис - РИА Новости, 13.02.2026
14:31 13.02.2026
Политолог объяснил, почему Кишинев не замечает экономический кризис
Политолог объяснил, почему Кишинев не замечает экономический кризис - РИА Новости, 13.02.2026
Политолог объяснил, почему Кишинев не замечает экономический кризис
Депутаты и министры в Молдавии не в силах заметить социально-экономического кризиса в стране, поскольку сами не сталкиваются с финансовыми проблемами, считает... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:31:00+03:00
2026-02-13T14:31:00+03:00
Политолог объяснил, почему Кишинев не замечает экономический кризис

Лисневский: Кишинев не замечает социально-экономический кризис в стране

КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Депутаты и министры в Молдавии не в силах заметить социально-экономического кризиса в стране, поскольку сами не сталкиваются с финансовыми проблемами, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Министр экономики заявил, что в Молдавии нет экономического кризиса. Макроэкономику можно стабилизировать цифрами, отчетами, траншами и статистикой, но есть другой тип кризиса - социально-экономический кризис уровня жизни — это когда большинство людей живет под постоянным финансовым давлением. Министры и депутаты не испытывают ежедневного финансового давления — поэтому рассматривают кризис теоретически", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, 87% граждан, средняя зарплата которых составляет 750 евро, считают, что Молдавия все же сталкивается с экономическими трудностями. Эксперт отмечает, что более 50% населения живет с доходами около или ниже реального прожиточного минимума, значительная часть семей тратит более половины дохода на еду и коммунальные услуги, а миграция остается массовой.
Лисневский пояснил, что обычные граждане не оперируют макроэкономическими терминами, они оценивают реальность через личный опыт — стресс, нехватку средств, неопределенность.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
 
