Политолог объяснил, почему Кишинев не замечает экономический кризис

КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Депутаты и министры в Молдавии не в силах заметить социально-экономического кризиса в стране, поскольку сами не сталкиваются с финансовыми проблемами, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

"Министр экономики заявил, что в Молдавии нет экономического кризиса. Макроэкономику можно стабилизировать цифрами, отчетами, траншами и статистикой, но есть другой тип кризиса - социально-экономический кризис уровня жизни — это когда большинство людей живет под постоянным финансовым давлением. Министры и депутаты не испытывают ежедневного финансового давления — поэтому рассматривают кризис теоретически", - написал Лисневский в своем Telegram-канале

По его словам, 87% граждан, средняя зарплата которых составляет 750 евро, считают, что Молдавия все же сталкивается с экономическими трудностями. Эксперт отмечает, что более 50% населения живет с доходами около или ниже реального прожиточного минимума, значительная часть семей тратит более половины дохода на еду и коммунальные услуги, а миграция остается массовой.

Лисневский пояснил, что обычные граждане не оперируют макроэкономическими терминами, они оценивают реальность через личный опыт — стресс, нехватку средств, неопределенность.