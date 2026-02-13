Рейтинг@Mail.ru
Подполковник запаса получил 18 лет колонии за покушение на убийство - РИА Новости, 13.02.2026
07:57 13.02.2026
Подполковник запаса получил 18 лет колонии за покушение на убийство
Подполковник запаса получил 18 лет колонии за покушение на убийство - РИА Новости, 13.02.2026
Подполковник запаса получил 18 лет колонии за покушение на убийство
Первый Западный окружной военный суд признал виновным по делу об организации убийства и приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего подполковника... РИА Новости, 13.02.2026
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Подполковник запаса получил 18 лет колонии за покушение на убийство

РИА Новости: подполковник Харченко получил 18 лет за покушение на убийство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд признал виновным по делу об организации убийства и приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего подполковника запаса Бориса Харченко, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
"Харченко Борис Анатольевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. "е", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ… По совокупности преступления… назначить Харченко Б. А. окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением воинского звания "подполковника запаса", - привела она выдержки из решения суда.
По данным ряда СМИ, уголовное преследование Харченко связано нападением на карельского предпринимателя Леонида Белугу, которое произошло в 2002 году. В машину предпринимателя был произведен выстрел из гранатомета. В результате погиб водитель, сам Белуга выжил. По сообщениям СМИ, непосредственным исполнителем покушения был осужденный на 12 лет экс-депутат Петрозаводского горсовета Тимур Зорняков, роль Харченко сводилась к организации покушения.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала