Подполковник запаса получил 18 лет колонии за покушение на убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд признал виновным по делу об организации убийства и приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего подполковника запаса Бориса Харченко, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По данным ряда СМИ, уголовное преследование Харченко связано нападением на карельского предпринимателя Леонида Белугу, которое произошло в 2002 году. В машину предпринимателя был произведен выстрел из гранатомета. В результате погиб водитель, сам Белуга выжил. По сообщениям СМИ, непосредственным исполнителем покушения был осужденный на 12 лет экс-депутат Петрозаводского горсовета Тимур Зорняков, роль Харченко сводилась к организации покушения.