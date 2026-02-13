Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" скорректирует тарифы на услуги - РИА Новости, 13.02.2026
15:00 13.02.2026
"Почта России" скорректирует тарифы на услуги
Минцифры России поддерживает решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции АО "Почта России". Новые тарифы вступят в силу с 1 РИА Новости, 13.02.2026
почта россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Отделение "Почты России" в Москве
Минцифры России поддерживает решение об индексации предельных тарифов на пересылку письменной корреспонденции АО "Почта России". Новые тарифы вступят в силу с 1 марта 2026 года. Мера является экономически обоснованной и направлена на долгосрочную стабилизацию работы национального почтового оператора. Соответствующее решение подготовлено ФАС России.
На протяжении длительного периода рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции. Это привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности. Согласованный ФАС России уровень тарифов позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет.
Так, с 1 марта новый тариф на пересылку простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм – 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм – 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм - 155 рублей.
Следует особо отметить, что повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан. Действующие пониженные тарифы в полном объеме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.
При этом основным пользователем услуг Почты России по-прежнему остается государство. Именно госорганы являются основными пользователями заказных писем и юридически значимых уведомлений. То есть индексация, в первую очередь, отразится на объеме бюджетных расходов, а не на расходах людей.
Параллельно с решением текущего тарифного вопроса Минцифры России завершило разработку комплексного законопроекта, направленного на системную трансформацию "Почты России". Документ содержит пакет структурных мер, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и развитие предприятия в рыночных условиях.
Среди ключевых инициатив - обновление требований к сети почтовой связи, расширение перечня разрешённых видов деятельности в отделениях, внедрение гибких механизмов оказания универсальных услуг связи.
Это позволит выйти Почте России на безубыточность, снизить долговую нагрузку оператора, повысить зарплаты сотрудникам, а также создать современную цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений. Кроме того, предложенные инициативы повысят качество услуг и обслуживания граждан.
Всё это - часть долгосрочной стратегии, которая должна сделать оператора устойчивым и эффективным в рыночных условиях - без потери доступности для миллионов граждан.
Минцифры и ФАС также продолжат мониторинг деятельности Почты России и контроль за соблюдением баланса между доступностью услуг для населения и экономической эффективностью почтового оператора.
 
