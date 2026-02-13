Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол
04:20 13.02.2026 (обновлено: 07:35 13.02.2026)
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2026
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол
Отношения России и Японии по вине Токио достигли низшей точки за всю послевоенную историю, заявил в интервью РИА Новости посол в этой стране Николай Ноздрев. РИА Новости, 13.02.2026
Отношения России и Японии достигли низшей точки, заявил посол

Посол Ноздрев: отношения России и Японии достигли низшей точки

© РИА Новости / Виталий Аньков
Государственные флаги России (справа) и Японии
Государственные флаги России (справа) и Японии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России (справа) и Японии. Архивное фото
ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Отношения России и Японии по вине Токио достигли низшей точки за всю послевоенную историю, заявил в интервью РИА Новости посол в этой стране Николай Ноздрев.
Он отметил, что Токио занимает двойственную позицию – с одной стороны заявляет о намерении заключить с Россией мирный договор, а с другой – продолжить санкционное давление на Москву.
"По всей видимости, когнитивный диссонанс проистекает из категорического нежелания осознать всю ошибочность и тупиковость избранного пути, а также прекратить нагнетание токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, уже достигнувших по вине Токио низшей точки за весь послевоенный период", — сказал Ноздрев.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям с марта 2022 года, запретив въезд в страну российским государственным деятелям, заморозив счета российских организаций и компаний, введя запрет на экспорт в Россию сотен товаров.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
