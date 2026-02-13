ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Отношения России и Японии по вине Токио достигли низшей точки за всю послевоенную историю, заявил в интервью РИА Новости посол в этой стране Николай Ноздрев.

"По всей видимости, когнитивный диссонанс проистекает из категорического нежелания осознать всю ошибочность и тупиковость избранного пути, а также прекратить нагнетание токсичной атмосферы в двусторонних отношениях, уже достигнувших по вине Токио низшей точки за весь послевоенный период", — сказал Ноздрев.