Авантюра вермахта. В Москве представили книгу о битве за Кавказ
09:00 13.02.2026
Авантюра вермахта. В Москве представили книгу о битве за Кавказ
Первый том четырехтомника "Битва за Кавказ. От Ростова до Новороссийска" представили в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в канун 83-й годовщины... РИА Новости, 13.02.2026
Круглый стол к 83-й годовщине освобождения Краснодара
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Первый том четырехтомника "Битва за Кавказ. От Ростова до Новороссийска" представили в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в канун 83-й годовщины освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.
По словам экспертов, битва за Кавказ долгие годы оставалась в тени Сталинградской, хотя именно оборона Кавказа, его нефтяных месторождений и транспортных артерий предопределила исход кампании 1942 года и всей войны в целом.
"Это действительно грандиозное сражение, развернувшееся на огромной территории. Мы считали, что нужно описать эти действия в полном объеме – не только сухопутные, не только битвы за перевалы — потому что часто сражение за Кавказ ассоциируется именно с битвой за перевалы, а это не совсем так. Основные бои развернулись как раз-таки за рубежи рек Терек и Кубань — как раз за Краснодар. И кроме этого, мы хотели описать и бои в воздухе, и, конечно, за Черное море", – рассказал один из авторов книги, директор Фонда сохранения исторической памяти "Я помню" Артем Драбкин.
Директор Фонда сохранения исторической памяти "Я помню", член научного совета Российского военно-исторического общества Артем Драбкин
Он уточнил, что отличительной чертой работы над книгой стал принципиальный подход к источникам: чтобы восстановить объективную картину событий, авторы опирались на документы обеих сторон — советской и немецкой, сопоставляли и анализировали их.
Об особенностях работы с архивами рассказал один из соавторов книги, историк Денис Голубев. Эксперт пояснил, что основная масса немецких документов после войны попала в США, в середине 1960-х оригиналы вернули в Германию. Тем не менее у американцев сохранились копии, которые сегодня доступны исследователям.
"Немецкие документы дают абсолютно прозрачную логику развития операций с их стороны. Например, долгое время существовала тайна относительно решений Гитлера. Есть история, что он своим волевым решением развернул армию с Кавказа на Сталинград. Мы, исходя из архивов, понимаем, что было все с точностью до наоборот", – сообщил он.
Одним из важнейших моментов, который удалось вскрыть, по мнению авторов, стало то, что у немцев было хорошее планирование на тактическом уровне, неплохое — на оперативном и очень слабое — на стратегическом.
"Разрыв между реальными их возможностями и планированием был вскрыт и показан нами. Раньше это было неочевидно", – объяснил Драбкин.
Своими открытиями, сделанными при подготовке книги, поделился и доцент ННГУ им. Лобачевского Федор Дроздов. Историк обратил внимание на стратегическую наглость вермахта: имея острейший дефицит горючего и личного состава, немецкое командование ставило грандиозные задачи по захвату Владикавказа, Грозного и Баку.
"Авантюризм типичен не для немцев, а для Гитлера конкретно, как вдохновителя всей этой истории. То есть само решение атаковать Советский Союз недостаточными для этого силами привело к самым печальным последствиям для Германии", – уточнил историк Денис Голубев.
При подготовке первого тома историки обнаружили множество деталей, восстанавливающих подлинную картину обороны Краснодара. Директор Фонда исторических исследований "Открытая история" Артем Чунихин рассказал, что в своих отчетах после первых же боев противник с удивлением отмечал, что с советской стороны в сражении участвует гражданское население.
Историк Денис Голубев
"Это были жители Кубани, которые приходили целыми семьями, записывались в добровольцы. Из-за скорости продвижения немцев на юге новобранцев не успевали переодеть", – отметил он.
Подводя итоги, Артем Драбкин обозначил, что главная цель работы над четырехтомником — создать новую, сбалансированную историю Великой Отечественной войны, в которой нашли бы отражение как героические, так и трагические страницы. По его словам, чем больше мы будем знать о войне по документам обеих сторон, тем меньше останется пространства для фальсификаций.
Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943) — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ходе нее была проведена Краснодарская наступательная операция, приведшая к освобождению Краснодара 12 февраля 1943 года. Город находился в оккупации 186 дней.
 
