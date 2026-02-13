Рейтинг@Mail.ru
Британия потратит 500 миллионов долларов на создание гиперзвукового оружия
18:07 13.02.2026 (обновлено: 18:27 13.02.2026)
Британия потратит 500 миллионов долларов на создание гиперзвукового оружия
в мире
великобритания
франция
италия
в мире, великобритания, франция, италия
В мире, Великобритания, Франция, Италия
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Великобритания направит 400 миллионов фунтов стерлингов (более 500 миллионов долларов) в текущем году на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности, сообщило в пятницу министерство обороны страны.
"Великобритания расширяет сотрудничество с ключевыми европейскими союзниками в разработке нового высокоточного и гиперзвукового оружия большой дальности. Расходы на эти проекты в текущем финансовом году превысят 400 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в заявлении военного ведомства.
Речь идет, в частности, о совместном с Францией и Италией проекте Stratus по созданию ракеты следующего поколения, которая заменит Storm Shadow. Новые ракеты будут рассчитаны на поражение кораблей и средств ПВО противника.
Кроме того, совместно с Германией разрабатывается дальнобойная система Deep Precision Strike с дальностью действия более 2000 километров. Как утверждается, она станет одной из самых передовых систем, когда–либо разработанных Великобританией. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2030–х годах.
Тестовый запуск прототипа гиперзвуковой ракеты компании Hypersonica. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Hypersonica успешно испытала прототип гиперзвуковой ракеты
10 февраля, 19:47
 
В миреВеликобританияФранцияИталия
 
 
