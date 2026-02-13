Британия потратит 500 миллионов долларов на создание гиперзвукового оружия

ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Великобритания направит 400 миллионов фунтов стерлингов (более 500 миллионов долларов) в текущем году на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности, сообщило в пятницу министерство обороны страны.