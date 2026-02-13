Британия потратит 500 миллионов долларов на создание гиперзвукового оружия

ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Великобритания направит 400 миллионов фунтов стерлингов (более 500 миллионов долларов) в текущем году на разработку гиперзвукового оружия и оружия большой дальности, сообщило в пятницу министерство обороны страны.
"Великобритания расширяет сотрудничество с ключевыми европейскими союзниками в разработке нового высокоточного и гиперзвукового оружия большой дальности. Расходы на эти проекты в текущем финансовом году превысят 400 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в заявлении военного ведомства.
Кроме того, совместно с Германией разрабатывается дальнобойная система Deep Precision Strike с дальностью действия более 2000 километров. Как утверждается, она станет одной из самых передовых систем, когда–либо разработанных Великобританией. Ожидается, что она поступит на вооружение в 2030–х годах.
