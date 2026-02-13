Рейтинг@Mail.ru
13.02.2026
21:55 13.02.2026
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией - РИА Новости, 13.02.2026
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией
ЕС нет смысла сейчас разговаривать с Россией, однако в дальнейшем контакты не исключены, ведь РФ является соседом, заявил министр иностранных дел Нидерландов... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:55:00+03:00
2026-02-13T21:55:00+03:00
в мире, россия, украина, нидерланды, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Эммануэль Макрон, Евросоюз
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией

Ван Вил не видит сейчас смысла говорить с РФ, но не исключил этого в будущем

Флаг Нидерландов. Архивное фото
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. ЕС нет смысла сейчас разговаривать с Россией, однако в дальнейшем контакты не исключены, ведь РФ является соседом, заявил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.
"Россия останется там, где она есть сейчас, совсем рядом с Европой. Поэтому я не говорю, что у нас никогда не будет никаких контактов с Россией", - сказал ван Вил, выступая в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Однако, отметил он, ЕС решил разорвать связи с Москвой после начала российской спецоперации на Украине, так как тогда не было смысла разговаривать с Россией.
"И я считаю, что сейчас по-прежнему нет смысла разговаривать с Россией", - добавил министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз проработать собственную позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией. До этого он предложил "нескольким европейским коллегам" возобновить диалог с Россией.
В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО
В Амстердаме проходит демонстрация против тирании ЕС и НАТО
1 февраля, 15:38
 
В миреРоссияУкраинаНидерландыЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
