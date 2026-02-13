https://ria.ru/20260213/niderlandy-2074303066.html
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией
ЕС нет смысла сейчас разговаривать с Россией, однако в дальнейшем контакты не исключены, ведь РФ является соседом, заявил министр иностранных дел Нидерландов... РИА Новости, 13.02.2026
В Нидерландах заявили, что ЕС нет смысла разговаривать с Россией
Ван Вил не видит сейчас смысла говорить с РФ, но не исключил этого в будущем