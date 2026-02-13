https://ria.ru/20260213/naumov-2074308695.html
Наумов вновь почтил на Олимпиаде память погибших родителей
Наумов вновь почтил на Олимпиаде память погибших родителей - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Наумов вновь почтил на Олимпиаде память погибших родителей
Американский фигурист Максим Наумов вновь почтил память погибших в авиакатастрофе родителей, известных советских и российских фигуристов Евгении Шишковой и... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T22:47:00+03:00
2026-02-13T22:47:00+03:00
2026-02-13T22:47:00+03:00
фигурное катание
спорт
вадим наумов
евгения шишкова
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073530784_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_3f84cbc4c89d315a53f9a8165535fe49.jpg
https://ria.ru/20260213/gumennik-2074274837.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073530784_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_349d1e322d807e5d7459ae9509464e2b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вадим наумов, евгения шишкова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Зимние Олимпийские игры 2026
Наумов вновь почтил на Олимпиаде память погибших родителей
Фигурист Наумов вновь почтил на Олимпиаде память погибших родителей