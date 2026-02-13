Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом в России
16:49 13.02.2026
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом в России
Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
"В целом по стране общепит чувствует себя вполне уверенно, и с 2021 года рост у нас почти на 50% - это в реальном выражении с тем, что мы отчистим от инфляции", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Набиуллина отметила, что прошлый год не стал исключением - рост сектора составил почти 9%. Потребительский спрос россиян также продолжает расти.
"В этой отрасли все очень подвижно, там высокая конкуренция", - добавила глава ЦБ.
