Набиуллина оценила ситуацию с общепитом в России
Набиуллина оценила ситуацию с общепитом в России
Российский общепит чувствует себя уверенно, сектор растет, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 13.02.2026
россия
