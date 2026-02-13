Набиуллина рассказала, как погода влияет на колебания цен на продукты

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменения погоды сильно влияют на колебания цен на продовольственном рынке в РФ, однако снежная зима - это хорошо для урожая, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Погода, конечно, сильно влияет. Действительно, колебания погоды влияют на колебания цен на продовольственном рынке, прежде всего. Кстати, видим, что цены на продовольствие колеблются гораздо больше, более подвержены значительным колебаниям, чем цены на непродовольственные товары", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По её словам, на фоне январских морозов вырастают издержки на отопление теплиц, что влияет на цены продовольствия. "С другой стороны, снежная зима – это, обычно, хорошо для урожая, поэтому виды урожая пока на этот год позитивные. В целом, от погоды зависит урожайность и не только, как говорят специалисты, растениеводства, но и на животноводство может оказывать влияние жара в те или иные месяцы", - объяснила глава ЦБ

Она также добавила, что подобные колебания неизбежны и существуют во всех странах. "Но если денежно-кредитная политика справляется с задачей обеспечения низкой инфляции, поддержания низкой инфляции, то эти колебания из года в год, которые, к сожалению, неизбежные они не будут приводить к систематическому росту цен на эту группу товаров. В один год цены могут вырасти серьезно, в другой – они падают, но в среднем, если брать за длительный период, то цены растут где-то близко с общей инфляцией", - отметила Набиуллина.

Она также привела в пример динамику цен на картофель за последнюю пятилетку.