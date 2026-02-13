https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074214886.html
Набиуллина прокомментировала попытки ЕС запретить цифровой рубль
Набиуллина прокомментировала попытки ЕС запретить цифровой рубль - РИА Новости, 13.02.2026
Набиуллина прокомментировала попытки ЕС запретить цифровой рубль
Попытки ЕС запретить цифровой рубль выглядят удивительно, запретить национальную валюту никто не может, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:30:00+03:00
2026-02-13T16:30:00+03:00
2026-02-13T16:30:00+03:00
эльвира набиуллина
евросоюз
цифровой рубль
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_642:611:3197:2048_1920x0_80_0_0_27ed4d7a5028a6150a22754cf8622bb6.jpg
https://ria.ru/20260120/nalichnost-2068917129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001897142_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_328124e59165b64ef594a67c633b9436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, евросоюз, цифровой рубль, центральный банк рф (цб рф), россия
Эльвира Набиуллина, Евросоюз, Цифровой рубль, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина прокомментировала попытки ЕС запретить цифровой рубль
Набиуллина назвала планы ЕС ввести санкции на цифровой рубль странными