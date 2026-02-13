Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина прокомментировала попытки ЕС запретить цифровой рубль
16:30 13.02.2026
Набиуллина прокомментировала попытки ЕС запретить цифровой рубль
эльвира набиуллина
евросоюз
цифровой рубль
центральный банк рф (цб рф)
россия
россия
эльвира набиуллина, евросоюз, цифровой рубль, центральный банк рф (цб рф), россия
Эльвира Набиуллина, Евросоюз, Цифровой рубль, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Попытки ЕС запретить цифровой рубль выглядят удивительно, запретить национальную валюту никто не может, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Про цифровой рубль. Попытки запрета выглядят удивительными, на мой взгляд. Цифровой рубль - это форма национальной валюты, такой же рубль, как наличный, безналичный. Запретить национальную валюту государства никто не может", - сказала она, отвечая на вопрос о планах ЕС ввести санкции на цифровой рубль.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экономист раскрыла, куда денутся наличные после введения цифрового рубля
20 января, 03:18
 
Эльвира НабиуллинаЕвросоюзЦифровой рубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Заголовок открываемого материала