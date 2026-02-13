https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074212039.html
ЦБ будет отслеживать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС
ЦБ будет отслеживать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС
ЦБ будет отслеживать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС
Пока рано оценивать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС в России, но ЦБ будет их отслеживать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
россия
ЦБ будет отслеживать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС
Набиуллина: рано оценивать риски ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС в РФ