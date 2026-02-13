ЦБ продолжит защищать права миноритариев, заявила Набиуллина

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России будет продолжать защищать права миноритарных акционеров, это важно для роста инвестиций в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Я думаю, специальные подразделения, не знаю, где вы имеете в виду, - внутри Банка России либо какую-то отдельную организацию - я не думаю, что это как-то изменит ситуацию с защитой прав миноритариев. Все-таки это вопрос законодательства и, действительно, правоприменения", - сказала она, отвечая на вопрос о необходимости создания спецподразделений для защиты прав миноритариев.

"У нас есть в целом омбудсмены по защите прав предпринимателей. Я не вижу, что это как-то изменит сильно ситуацию, но мы в рамках наших полномочий будем продолжать защищать права миноритариев, потому что считаем это принципиально важным для того, чтобы в стране вообще росли инвестиции", - добавила она.

"Если мы хотим, чтобы инвестиции были не только из бюджета, и не только из собственной прибыли предприятий, но и привлечение акционерного капитала, который во многих странах играет значимую роль в инвестициях, конечно, должны быть защищены права миноритарных акционеров, и будем это продолжать делать", - заключила она.