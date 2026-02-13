Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продолжит защищать права миноритариев, заявила Набиуллина
15:33 13.02.2026 (обновлено: 15:48 13.02.2026)
ЦБ продолжит защищать права миноритариев, заявила Набиуллина
ЦБ продолжит защищать права миноритариев, заявила Набиуллина - РИА Новости, 13.02.2026
ЦБ продолжит защищать права миноритариев, заявила Набиуллина
россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Экономика
ЦБ продолжит защищать права миноритариев, заявила Набиуллина

Набиуллина: защита прав миноритариев важна для роста инвестиций

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Банк России будет продолжать защищать права миноритарных акционеров, это важно для роста инвестиций в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Я думаю, специальные подразделения, не знаю, где вы имеете в виду, - внутри Банка России либо какую-то отдельную организацию - я не думаю, что это как-то изменит ситуацию с защитой прав миноритариев. Все-таки это вопрос законодательства и, действительно, правоприменения", - сказала она, отвечая на вопрос о необходимости создания спецподразделений для защиты прав миноритариев.
"У нас есть в целом омбудсмены по защите прав предпринимателей. Я не вижу, что это как-то изменит сильно ситуацию, но мы в рамках наших полномочий будем продолжать защищать права миноритариев, потому что считаем это принципиально важным для того, чтобы в стране вообще росли инвестиции", - добавила она.
"Если мы хотим, чтобы инвестиции были не только из бюджета, и не только из собственной прибыли предприятий, но и привлечение акционерного капитала, который во многих странах играет значимую роль в инвестициях, конечно, должны быть защищены права миноритарных акционеров, и будем это продолжать делать", - заключила она.
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле прошлого года предложила рассмотреть возможность создания института омбудсмена инвесторов в качестве специального механизма защиты их прав.
 
