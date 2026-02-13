Рейтинг@Mail.ru
16:54 13.02.2026
Легендарная группа "На-На": что стало с ее участниками
Легендарная группа "На-На": что стало с ее участниками
Один из первых бойз-бендов "На-На" — бесспорно, культовый феномен российской эстрады 90-х. В отличие от многих, коллектив не распался — меняя состав, продолжает
Легендарная группа "На-На": что стало с ее участниками

© Фот опредоставлено пресс-службой группы "На-на"Группа "На-На"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Один из первых бойз-бендов "На-На" — бесспорно, культовый феномен российской эстрады 90-х. В отличие от многих, коллектив не распался — меняя состав, продолжает мелькать на сцене до сих пор.
Чем сегодня занимаются его самые известные участники?

Нужны многосторонние артисты

Идея о создании группы "На-На" пришла в голову продюсеру Бари Алибасову в 1988 году. По задумке, коллектив должен был играть в стиле диско-поп с элементами рока, джаза и фолка.
Алибасов начал искать молодых музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет, обладающих не только вокальными и музыкальными способностями, но и пластичностью, харизмой и обаянием.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Продюсер Бари Алибасов продемонстрировал свою квартиру в Москве
"Мне нужны были в первую очередь многосторонние артисты. Я собирался делать шоу", — рассказал в одном из интервью Алибасов.
В итоге были выбраны Владимир Левкин и Александр Запорожец, а также бывшие участники группы "Интеграл" — Валерий Юрин и Марина Хлебникова. Через год коллектив пополнился жгучим брюнетом Владимиром Политовым. Он вместе с Левкиным стал основой группы.
В 1992 году к группе присоединились Владимир Асимов и Вячеслав Жеребкин.

Откуда взялось необычное название?

Первое публичное выступление "На-На" состоялось в июне 1989 года. По легенде, название группы появилось благодаря актеру и конферансье Олегу Марусеву, который, шутливо реагируя на просьбы участников концерта покурить, говорил "на-на…" — после чего объявил ансамбль как "На-На".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАктер Олег Марусев
Актер Олег Марусев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Актер Олег Марусев
За долгие годы творческой активности в группе множество раз менялся состав. Из коллектива уходили, в коллектив приходили новые участники.

Марина Хлебникова

Одной из первых коллектив покинула Марина Хлебникова. С 1993 года певица занимается сольной карьерой. Она покорила музыкальный олимп песней "Чашка кофию".
Выступала под псевдонимом Марья-Искусница в составе группы ХЗ, вела передачи на ТВ и радио, продолжает заниматься режиссурой и сниматься в кино.
© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Певица Марина Хлебникова
В 2025 году появились слухи о болезни певицы, которые опроверг ее директор Данила Прайс. Он отметил, что Хлебникова дает концерты каждую неделю и набирает популярность у молодежи.

Валерий Юрин

Певец Валерий Юрин стал первым солистом начинающей группы и наравне с Владимиром Левкиным исполнял первые хиты коллектива. Юрин уверен — именно его творческий тандем с Левкиным подарил группе популярность.
"Золотой состав "На-На" — это я и Владимир Левкин, мы были с 1989 года. Это я отбирал других вокалистов, уже в 1992-м пришли Политов, Жеребкин и Анисимов", — рассказывал Валерий.
© Фото : сайт Валерия ЮринаВалерий Юрин
Валерий Юрин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : сайт Валерия Юрина
Валерий Юрин
Артист провел в группе три года, после чего решил отправиться в сольное плавание. Со временем популярность сошла на нет. Валерий уехал в Германию, там женился второй раз, не бросил попытки развить музыкальную карьеру. До сих пор общается с другими участниками "На-На".

Владимир Левкин

Был любимцем фанаток группы. Ушел, чтобы развиваться в другом музыкальном направлении и исполнять более серьезные песни. Снимался в фильмах, сериалах, выступал в составе группы "Kedbl", занимался общественной деятельностью и принимал участие в ТВ-шоу.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Владимир Левкин
Певец Владимир Левкин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Владимир Левкин
К сожалению, еще в 2003 году артисту диагностировали онкологию. Тогда Левкин смог побороть недуг, но спустя десять лет болезнь снова напомнила о себе. В ноябре 2024 года после продолжительной борьбы с заболеванием Владимир Левкин скончался.

Владимир Анисимов

Владимир Анисимов провел в группе 12 лет и ушел в 2003 году, посчитав, что проект себя исчерпал.
Женился и переехал с семьей в Испанию, где и сейчас проживает. С представителями СМИ практически не общается, избегая публичности, но активно занимается творчеством, записывает песни на разных языках.
© Depositphotos.com / mirekoКафедральный собор Санта-Мария в городе Пальма-де-Мальорка
Кафедральный собор Санта-Мария в городе Пальма-де-Мальорка - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Depositphotos.com / mireko
Кафедральный собор Санта-Мария в городе Пальма-де-Мальорка

Владимир Политов, Михаил Игонин, Вячеслав Жеребкин

История этих артистов в группе "На-На" еще не закончена, они по-прежнему проводят выступления на различных площадках.
На своих концертах группа исполняет как старые, любимые хиты, так и абсолютно новые и уже полюбившиеся поклонникам песни, всегда создавая в залах атмосферу романтики, эйфории, веселья и счастья.
 
 
 
