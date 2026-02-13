Рейтинг@Mail.ru
Музыкальная академия под руководством Юрия Башмета пройдет в феврале в Сочи
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
09:00 13.02.2026 (обновлено: 11:04 13.02.2026)
Музыкальная академия под руководством Юрия Башмета пройдет в феврале в Сочи
Музыкальная академия под руководством Юрия Башмета пройдет в феврале в Сочи
Музыкальная академия под руководством Юрия Башмета пройдет в феврале в Сочи
Музыкальная академия Юрия Башмета пройдет в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, сообщается на официальном сайте мероприятия. РИА Новости, 13.02.2026
сочи
россия
москва
юрий башмет
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
музыка
развлечения
сочи
россия
москва
Музыкальная академия под руководством Юрия Башмета пройдет в феврале в Сочи

Студент на мастер-классе музыканта Дэвида Брушеца (Швейцария) по игре на тромбоне в рамках XIII Международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
Студент на мастер-классе музыканта Дэвида Брушеца (Швейцария) по игре на тромбоне в рамках XIII Международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Музыкальная академия Юрия Башмета пройдет в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Академия – центральный образовательный проект фестиваля, которая объединяет мастер-классы, уроки и лекции выдающихся педагогов и музыкантов из разных стран. Благодаря общению авторитетных исполнителей с начинающими профессионалами формируется творческая среда, которая дает молодым участникам мощный импульс для дальнейшего профессионального развития.
Большой джазовый оркестр под руководством Петра Востокова  - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Детский день на Зимнем фестивале искусств в Сочи пройдет 27 февраля
12 февраля, 11:00
12 февраля, 11:00
Занятия академии проводятся по разным департаментам. Всего шесть направлений: инструментальное, вокальное, хоровое дирижирование и народные инструменты, композиция. Отдельный трек – творческая лаборатория "Прима домра". По итогам занятий в рамках фестивальной программы проходят выступления участников каждого департамента.
Отдельное направление работы фестиваля – зимняя оркестровая сессия участников Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО). Первый состав коллектива был собран на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в 2012 году по инициативе Башмета. С тех пор ежегодно во время фестиваля проходит зимняя оркестровая академия оркестра.
Для молодых оркестрантов - это важное образовательное мероприятие, которое помогает в приобретении опыта оркестровой игры и профессионального мастерства. В рамках Зимней оркестровой академии для участников ВЮСО пройдет серия занятий: индивидуальные, групповые и оркестровые мастер-классы, а также репетиционные сессии.
Композитор Александр Чайковский и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия и камерного ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Концерт к юбилею композитора Александра Чайковского пройдет в Сочи
11 февраля, 09:30
11 февраля, 09:30
Оркестр объединяет молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. Исполнители попадают в коллектив на основании конкурсного отбора, который проходит раз в два года. Проект помогает находить и выявлять молодых талантливых музыкантов в разных регионах России.
XIX Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику.
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Россия, Москва, Юрий Башмет, Музыка, Развлечения
 
 
