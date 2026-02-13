Музыкальная академия под руководством Юрия Башмета пройдет в феврале в Сочи

Студент на мастер-классе музыканта Дэвида Брушеца (Швейцария) по игре на тромбоне в рамках XIII Международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Музыкальная академия Юрия Башмета пройдет в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Академия – центральный образовательный проект фестиваля, которая объединяет мастер-классы, уроки и лекции выдающихся педагогов и музыкантов из разных стран. Благодаря общению авторитетных исполнителей с начинающими профессионалами формируется творческая среда, которая дает молодым участникам мощный импульс для дальнейшего профессионального развития.

Занятия академии проводятся по разным департаментам. Всего шесть направлений: инструментальное, вокальное, хоровое дирижирование и народные инструменты, композиция. Отдельный трек – творческая лаборатория "Прима домра". По итогам занятий в рамках фестивальной программы проходят выступления участников каждого департамента.

Отдельное направление работы фестиваля – зимняя оркестровая сессия участников Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО). Первый состав коллектива был собран на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в 2012 году по инициативе Башмета. С тех пор ежегодно во время фестиваля проходит зимняя оркестровая академия оркестра.

Для молодых оркестрантов - это важное образовательное мероприятие, которое помогает в приобретении опыта оркестровой игры и профессионального мастерства. В рамках Зимней оркестровой академии для участников ВЮСО пройдет серия занятий: индивидуальные, групповые и оркестровые мастер-классы, а также репетиционные сессии.

Оркестр объединяет молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. Исполнители попадают в коллектив на основании конкурсного отбора, который проходит раз в два года. Проект помогает находить и выявлять молодых талантливых музыкантов в разных регионах России.