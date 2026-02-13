Мошенники придумали схему с пожертвованиями для ветеранов к 23 февраля

"Мошенники в преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, играя на патриотических чувствах граждан, выманивают их деньги с помощью фиктивных сборов пожертвований на поддержку ветеранов или помощь военнослужащим", - сообщила собеседница агентства.

Кроме того, по словам Корсуновой, мошенники к 23 февраля могут звонить и представляться сотрудниками службы доставки. Они стараются убедить жертв, что тем в преддверии праздника положен подарок, однако для его получения нужно оплатить доставку или, например, подтвердить персональные данные.