Миронов заявил о неонацистской диктатуре на Украине - РИА Новости, 13.02.2026
15:14 13.02.2026
Миронов заявил о неонацистской диктатуре на Украине
Миронов заявил о неонацистской диктатуре на Украине
в мире, украина, россия, сергей миронов, владимир зеленский, справедливая россия
В мире, Украина, Россия, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Справедливая Россия
Миронов заявил о неонацистской диктатуре на Украине

Миронов: попытки найти идентичность довели Украину до неонацистской диктатуры

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Начавшиеся после распада СССР попытки найти национальную идентичность довели Украину до неонацистской диктатуры, которая сегодня уничтожает и государство, и его народ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Российскую и русскоязычную литературу хотят запретить на Украине, сообщило ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского министра культуры Татьяну Бережную.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Доклад: Киев пытается создать гетто и прилепиться к Европе
20 октября 2025, 07:05
"Владимир Зеленский и его хунта хотят выставить себя борцами за независимость Украины и украинского народа. Но что такое Украина и кто такие украинцы без общей с Россией истории, культуры и языка? Начавшиеся после распада СССР попытки найти национальную идентичность довели страну до неонацистской диктатуры, которая сегодня уничтожает и государство, и его народ. Спасение Украины только в одном - в избавлении от антинародного режима", - сказал Миронов.
Он отметил, что борьба с русским языком и русскоязычными на Украине началась не вчера и даже не после начала специальной военной операции, а со времен государственного переворота в 2014 году.
"Собственно, это и стало одной из причин начала СВО. Теперь бандеровцы пытаются как можно скорее завершить начатое, пользуясь военным положением", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, народ Украины "оболванивают" много лет, прививают ненависть к России и всему русскому, а чтобы это было проще делать, лишают его истории, культуры и языка. "Мы уже это видели в нацистской Германии. И чем это закончилось, тоже хорошо помним. Тогда как киевский режим старательно пытается стереть память о преступлениях своих идеологических предшественников, занимается героизацией нацизма", - подытожил он.
Кадр видео, которое опубликовал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
"Диктатура Зеленского": на Западе пришли в ужас из-за кадров с Украины
23 апреля 2025, 13:26
 
В миреУкраинаРоссияСергей МироновВладимир ЗеленскийСправедливая Россия
 
 
