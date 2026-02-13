МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Начавшиеся после распада СССР попытки найти национальную идентичность довели Украину до неонацистской диктатуры, которая сегодня уничтожает и государство, и его народ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Российскую и русскоязычную литературу хотят запретить на Украине, сообщило ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского министра культуры Татьяну Бережную.
"Владимир Зеленский и его хунта хотят выставить себя борцами за независимость Украины и украинского народа. Но что такое Украина и кто такие украинцы без общей с Россией истории, культуры и языка? Начавшиеся после распада СССР попытки найти национальную идентичность довели страну до неонацистской диктатуры, которая сегодня уничтожает и государство, и его народ. Спасение Украины только в одном - в избавлении от антинародного режима", - сказал Миронов.
Он отметил, что борьба с русским языком и русскоязычными на Украине началась не вчера и даже не после начала специальной военной операции, а со времен государственного переворота в 2014 году.
"Собственно, это и стало одной из причин начала СВО. Теперь бандеровцы пытаются как можно скорее завершить начатое, пользуясь военным положением", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, народ Украины "оболванивают" много лет, прививают ненависть к России и всему русскому, а чтобы это было проще делать, лишают его истории, культуры и языка. "Мы уже это видели в нацистской Германии. И чем это закончилось, тоже хорошо помним. Тогда как киевский режим старательно пытается стереть память о преступлениях своих идеологических предшественников, занимается героизацией нацизма", - подытожил он.
