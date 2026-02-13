https://ria.ru/20260213/ministr-2074078177.html
Министр здравоохранения США признался, что употреблял наркотики
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший признался, что ранее употреблял наркотики, но уже несколько десятилетий успешно борется с наркозависимостью.
сша
Министр здравоохранения США признался, что употреблял наркотики
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший признался, что ранее употреблял наркотики, но уже несколько десятилетий успешно борется с наркозависимостью.
"Я говорил, что не боюсь микробов. Раньше я нюхал кокаин с сидений унитазов", - заявил Кеннеди-младший в подкасте американского ведущего Тео Вона This Past Weekend, рассказывая о том, что в период пандемии коронавируса он не пропускал ни одну встречу с единомышленниками, которые также боролись с наркозависимостью.
По словам 72-летнего политика, он находится в трезвости уже 43 года.