Министр здравоохранения США признался, что употреблял наркотики

"Я говорил, что не боюсь микробов. Раньше я нюхал кокаин с сидений унитазов", - заявил Кеннеди-младший в подкасте американского ведущего Тео Вона This Past Weekend, рассказывая о том, что в период пандемии коронавируса он не пропускал ни одну встречу с единомышленниками, которые также боролись с наркозависимостью.