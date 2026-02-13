https://ria.ru/20260213/mboko-2074289146.html
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе
Канадская теннисистка Виктория Мбоко победила представительницу Латвии Елену Остапенко в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
теннис
спорт
елена остапенко
светлана кузнецова
мария шарапова
женская теннисная ассоциация (wta)
