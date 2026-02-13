Рейтинг@Mail.ru
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис
 
20:19 13.02.2026
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе
теннис
спорт
елена остапенко
светлана кузнецова
мария шарапова
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, елена остапенко, светлана кузнецова, мария шарапова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Елена Остапенко, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мбоко вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе

Мбоко обыграла Остапенко и вышла в финал турнира WTA 1000 в Дохе

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канадская теннисистка Виктория Мбоко победила представительницу Латвии Елену Остапенко в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дохе, призовой фонд которого превышает 4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 13-й ракетки мира. Остапенко идет 24-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
Мбоко (19 лет 166 дней) - четвертая в списке самых молодых финалисток турнира в Дохе. Моложе были лишь Остапенко (18 лет 259 дней; 2016 год), а также россиянки Светлана Кузнецова (18 лет 248 дней; 2004) и Мария Шарапова (17 лет 308 дней; 2005).
В матче за титул Мбоко сыграет с победительницей встречи между Марией Саккари (52) из Греции и Каролиной Муховой (19) из Чехии.
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ТеннисСпортЕлена ОстапенкоСветлана КузнецоваМария ШараповаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
