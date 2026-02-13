Масленичная неделя 2026: даты, традиции и обычаи каждого дня

МОСКВА — РИА Новости. Масленичная неделя — один из самых ярких народных праздников в России, время блинов, веселья и прощания с зимой перед началом Великого поста. В какие дни пройдет Масленица в 2026 году, как отмечают праздник по дням, приметы, суеверия, — в материале РИА Новости.

Когда начинается и заканчивается Масленичная неделя в 2026 году

В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля, и заканчивается в воскресенье, 22 февраля. Масленицу отмечают за семь недель до главного христианского праздника, после нее наступает Великий пост. Поэтому дата меняется каждый год.

Первые три дня праздничной недели именуют Узкой Масленицей. Это время подготовки к празднованию Масленицы: проводится уборка жилища, выпекаются первые блины, готовятся угощения и подарки. Последние четыре дня, начиная с четверга — Широкая Масленица, когда все дела прекращаются и наступает время массовых гуляний и развлечений.

Что такое Масленичная неделя

Масленичная неделя, или Масленица, — один из самых древних традиционных праздников на Руси. Его история уникальна, потому что началась она еще в далекие дохристианские времена. Праздник отмечали восточные славяне, связывая его с обрядами проводов зимы и встречей весны. Подобные традиции существовали и у других индоевропейских народов, символизируя обновление природы и начало нового цикла. После принятия христианства дохристианский контекст праздника оказался вытеснен, и ему на смену пришла серьезная религиозная составляющая.

В православной церкви Масленица называется немного по-другому — "Сырная Седмица". Это последняя неделя перед Великим постом — временем, предшествующим Пасхе, самым строгим постом в году. Перед постом, который рассматривается как духовный подвиг, необходимо набраться сил — и поэтому церковь лояльно относилась к увеселительному характеру традиций этого праздника.

"С учетом того, что Великий пост также приходится на конец зимы, Сырная Седмица восприняла в себя целый ряд старославянских мотивов. Самым заметным из них стало само чучело Масленицы, символизирующее зиму, и кульминация праздника – ее сожжение, символизирующее призыв скорой и изобильной весны. Таким образом, ключевые идеи этого праздника — вера в лучшее, прощание с тяготами, милосердие, прощение и духовное преображение — стали общим местом для двух традиций", — отмечает антрополог, социальный психолог, преподаватель Московского Политеха Лейонис Аанрис ван Хааске.

Масленичная неделя по дням

Каждый день Масленичной недели наделен особым символическим значением и предполагает определенные ритуальные действия.

Дата День недели Название дня Тип Масленицы 16 февраля Понедельник Встреча Узкая Масленица 17 февраля Вторник Заигрыш Узкая Масленица 18 февраля Среда Лакомка (Скоромная среда) Узкая Масленица 19 февраля Четверг Разгуляй (Широкий четверг) Широкая Масленица 20 февраля Пятница Тещины вечерки Широкая Масленица 21 февраля Суббота Золовкины посиделки Широкая Масленица 22 февраля Воскресенье Прощеное воскресенье Широкая Масленица

Понедельник (Встреча)

Первый день Масленичной недели называется Встреча, что полностью характеризует его — начинается встреча проводов зимы. В этот день принято ходить друг к другу в гости, устраивать первые застолья и планировать дальнейшие мероприятия, делать уборку в доме и выпекать блины. Причем первые из них обязательно отдавали бедным, нищим или приезжим, а также ставили на помин усопших.

Также в день Встречи начиналось сооружение чучела Масленицы. Изготавливали его из подручных предметов — соломы, тряпок, сломанных инструментов и пр. — и пышно украшали, оставляя на улице — "чтобы померзла". В некоторых регионах принято провозить чучело, насаженное на кол, на санях по улицам, оповещая жителей о приходе Масленицы.

Вторник (Заигрыш)

В день Заигрыша начинаются народные гулянья, игры, шуточные состязания — кулачные бои, перетягивание каната. Раньше вторник Масленичной недели посвящался сватовству и смотринам — молодые люди присматривались друг к другу, родители договаривались о предстоящей свадьбе, проводились застолья со свежими блинами. Еще одним развлечением, ставшее своеобразным обрядом были катания на санях. Считалось, чем дальше и быстрее прокатишься с горки, тем счастливее пройдет год. Если влюбленные прокатились, не упав с саней, их брак будет крепким и долгим.

Среда (Лакомка)

Последний день Узкой Масленицы, когда теща встречает в своем доме гостей. Первым из них становится зять, пришедший на блины. Также в среду под предлогом полакомиться блинами проводились смотрины и сватовство. Особенной удачей считалось договориться о свадьбе — это сулило молодым долгую и обеспеченную жизнь.

В целом Лакомка — день угощений и гостеприимства, когда принято накрывать богатый на угощения стол и потчевать гостей блинами с медом, вареньем, сметаной или икрой. В этот день обязательно нужно съесть их как можно больше. Как гласит примета: каждый блин равен одному месяцу счастья в году.

Четверг (Разгуляй)

Разгуляй, или Широкий Четверг, — первый день Широкой Масленицы, когда завершаются домашние хлопоты и начинаются настоящие массовые гулянья. С самого утра на улицах и площадях начинаются игры и соревнования, походы в гости и угощения блинами.

В Разгуляй обязательно проводились кулачные бои с последующей пирушкой и захват снежного городка — старинная народная забава. На каждой улице стояла ледяная горка, сооружались ледяные качели и разводились костры для проведения ритуальных прыжков и песенных хороводов. В центральной части России было принято колядовать.

Пятница (Тещины вечерки)

В пятницу тещи совершали ответный визит зятьям и сватам, поэтому этот день назвали Тещины вечерки. Помимо блинов на праздничный стол подавались ватрушки, сырники, пироги. Главное блюдо вечера готовил зять — обычно это жаркое из дичи, пироги или рыба. За развлечение отвечали друзья мужа, подготавливая частушки или смешные истории, чтобы гости не заскучали.

"Распространено мнение о том, что в этот день теща ждет зятя на блины — но в дореволюционной традиции чаще было распространено обратное: зять звал тещу и тестя на угощение. Это было призвано усилить связь между семьями и показать, что муж живет в гармонии и согласии с женой", — комментирует Лейонис Аанрис ван Хааске.

Суббота (Золовкины посиделки)

В субботу все внимание переходит к невесткам, которые приглашают в свой дом золовок и других родственников мужа, накрывая щедрый на угощения стол. Гости обмениваются подарками, кормят друг друга блинами, поют песни и рассказывают истории. Незамужним девушкам позволено сплетничать о будущих женихах и подружках.

Воскресенье (Прощеное воскресенье)

Прощеное воскресенье (также называют Целовальник, Прощеный день и др.) — центральный и завершающий день Масленицы, на который приходится 3 важнейшие традиции. Первая, закрепленная уже в названии, — просить прощения у тех, с кем могли быть или споры или конфликты, или неявные и неосознанные обиды.

Вторая — самая яркая — сожжение чучела Масленицы. Его выносили за село, устанавливали на высоком месте и поджигали под песни, развеивая пепел по полям. Символическая зима сгорает, все надеются на скорое завершение холодов, благоприятное лето и обильные урожаи.

Наконец, важная традиция после сожжения Масленицы — поминовение усопших. "Способы здесь были самые различные, но главная идея неизменна — вспомнить ушедших добрым словом, выразить признательность, выражаясь научным языком, "почувствовать мемориальную сопричастность" к предкам", — дополняет Лейонис Аанрис ван Хааске.

Что можно и нельзя делать на Масленичную неделю

На Масленицу существуют определенные правила и запреты, которые соблюдались веками.

Что можно и нельзя делать на Масленицу Приветствуется и поощряется Нельзя делать Печь блины каждый день Отказывать в гостеприимстве Ходить в гости и принимать гостей в ответ Жадничать с едой и угощениями Посещать родственников Сидеть дома в одиночестве, плакать Поминать усопших Выбрасывать еду Употреблять молочные продукты, яйца, рыбу Есть мясо в течение всей недели, пить алкоголь, резать блины ножом Веселиться, петь, участвовать в массовых гуляньях Ходить в хмуром, понуром настроении Подавать милостыню Переедать (Чревоугодие — грех) Просить прощения и прощать обиды Ругаться, сквернословить, обижаться и злорадствовать Уважать окружающих и соседей Завидовать окружающим Дарить подарки родным Гадать (считается обращением к нечистой силе) Убираться дома (до Широкой Масленицы) Заниматься тяжелым физическим трудом (в дни Широкой Масленицы), шить (согласно примете можно "зашить свое счастье") Ходить в баню (особенно в воскресенье) Венчаться (свадьбу играть можно)

Приметы и суеверия

С Масленицей связано множество народных примет, по которым предсказывали погоду и урожай.

День Масленицы Примета/Обряд Значение/Прогноз Понедельник (Встреча) Если первый блин получился ажурным и тонким Весна будет благополучной Первый блин на кладбище (для усопших) Помин души, защита от бед Если испеченных блинов не хватило Год будет трудным Вторник Угостить блинами как можно больше людей Больше удачи в дом Если погода морозная Богатый урожай Парень помог девушке или случайно задел ее во время гуляний К развитию отношений Среда Сколько блинов съел — столько месяцев счастья Полный желудок → долгая радость в доме Снегопад на "Лакомку" Весна будет дождливой Четверг Много сосулек на крышах К богатому урожаю Перетягивание каната (зима vs весна) Победа "весны" — ранняя весна Девушка услышала доброе слово от незнакомца К скорой свадьбе Снег в "Разгуляй" К дождливому и холодному лету Пятница Теплым вечером — теплый апрель Мягкая погода → мягкий сенок Разрезать блин ножом К беде Блины с икрой Икра на блинах — к богатству Суббота Невестка дарит золовкам подарки Лад в семье, мир в доме Кулачные бои Победитель — сильный год без бед Если гости съели все угощенья Год будет счастливым и прибыльным Воскресенье Ясная погода во время сжигания чучела Масленицы Год будет "чистым" и хорошим Сжигают чучело Масленицы Дым прямой вверх — без ветров летом Уснуть до полуночи Весь год просыпаться будет легко Общие (на неделю) Девушка встретила подвыпившего мужчину Скоро встретит суженого Много народу на гуляньях Успех в году Куры кричат рано утром К переменам погоды

Другие приметы:

незамужняя девушка, первой испекшая блин в понедельник, выйдет замуж в этом году;

если молодожены весело проведут Масленицу — брак будет крепким;

помириться на Масленице — к долгой дружбе.