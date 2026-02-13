Рейтинг@Mail.ru
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке
13:00 13.02.2026 (обновлено: 17:28 13.02.2026)
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке
херсонская область, происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке

© Фото : Павел Филипчук/TelegramМаршрутный автобус после обстрела ВСУ в селе Малокаховка. 13 февраля 2026
© Фото : Павел Филипчук/Telegram
Маршрутный автобус после обстрела ВСУ в селе Малокаховка. 13 февраля 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Дрон ВСУ не давал медикам оказать первую помощь пострадавшим от удара противника по автобусу в селе Малокаховка Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Ранее он сообщил РИА Новости, что ВСУ обстреляли автобус в Малокаховке, пострадали два человека, они госпитализированы.
"Дрон ВСУ висел над местом атаки и не давал медикам подъехать для оказания первой медицинской помощи, что в очередной раз демонстрирует кощунство и цинизм противника", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, сейчас пострадавшие - водитель маршрутного автобуса и пассажирка - уже находятся в больнице под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская область Происшествия Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины
 
 
