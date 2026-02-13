https://ria.ru/20260213/malokakhovka-2074148402.html
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке - РИА Новости, 13.02.2026
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке
Дрон ВСУ не давал медикам оказать первую помощь пострадавшим от удара противника по автобусу в селе Малокаховка Херсонской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:00:00+03:00
2026-02-13T13:00:00+03:00
2026-02-13T17:28:00+03:00
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074237882_0:347:960:887_1920x0_80_0_0_875200ce3eb5104d30c4765095450e27.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074237882_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_bb5f6d62f851400f249248f5bb4916aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке
Украинский дрон не давал помочь пострадавшим от удара по автобусу в Малокаховке