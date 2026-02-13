Рейтинг@Mail.ru
Загадочное исчезновение советской миссии "Луна-9", которую ищут до сих пор
17:21 13.02.2026 (обновлено: 19:33 13.02.2026)
Загадочное исчезновение советской миссии "Луна-9", которую ищут до сих пор
Загадочное исчезновение советской миссии "Луна-9", которую ищут до сих пор
Советский аппарат "Луна-9" впервые совершил мягкую посадку на спутнике Земли. Но проработал всего три дня. Передал ценные данные и бесследно исчез. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:21:00+03:00
2026-02-13T19:33:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928528342_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_ae2b857f265190e61b54b308e09e202e.jpg
Загадочное исчезновение советской миссии "Луна-9", которую ищут до сих пор

Автоматическая станция "Луна-9"
Автоматическая станция Луна-9
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
Автоматическая станция "Луна-9". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Советский аппарат "Луна-9" впервые совершил мягкую посадку на спутнике Земли. Но проработал всего три дня. Передал ценные данные и бесследно исчез.
Куда он пропал и почему его не могут найти до сих пор?

Совершила посадку и пропала

Несмотря на успешное прилунение, точные координаты "Луны‑9" до сих пор остаются неизвестными. Согласно публикации в газете "Правда", посадка была заявлена на западном краю Океана Бурь, к северо-востоку от кратера Кавальери.
Океан Бурь — крупнейшее лунное море
Океан Бурь - крупнейшее лунное море
© NASA
Океан Бурь — крупнейшее лунное море
Однако дальнейший поиск станции показал, что координаты неверны, старые вычисления могли содержать погрешность в десятки километров.
Поиском советского аппарата занимались как специалисты, так и энтузиасты. И вот международная группа ученых из Великобритании и Японии во главе с Льюисом Пино из Университетского колледжа Лондона сообщила о значительном прогрессе в вопросе обнаружения "Луны‑9".

ИИ пришел на помощь

Для решения проблемы было решено воспользоваться искусственным интеллектом. Его обучили выявлять тонкие изменения рельефа, типичные для мест воздействия посадочных аппаратов.
В результате проведенного исследования ученым удалось выделить несколько перспективных мест. Это участки поверхности, где видны признаки, согласующиеся с возмущением грунта и отдельными объектами, которые могли остаться после падения и последующей стабилизации капсулы.
Миссия "Чандраян-2"
Миссия Чандраян-2
© Иллюстрация РИА Новости . ISRO, NASA
Миссия "Чандраян-2"
Проверить точность расчетов сможет орбитальный аппарат Индии "Чандраян-2", который пройдет над этой областью в марте 2026 года и выполнит съемку с высокой детализацией и спектральными данными.

Победа над США

Шестьдесят лет назад, в 1966 году, "Луна‑9" совершила первую в истории мягкую посадку на Луну. Это событие стало знаковым для мировой общественности. Газеты буквально взорвались сенсационными заголовками.
"Советы одержали важную победу в соревновании с Соединенными Штатами в области высадки человека на Луну", — писали в прессе.
"Луна-9"
Луна-9
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
"Луна-9"
Директор лондонской обсерватории Бернард Ловелл и вовсе сказал, что "ставит русских значительно впереди американцев". А в одном французском информационном агентстве сравнивали "Луну-9" с запущенным в 1957 году "Спутником-1".

Значительный прорыв в науке

Главным результатом стало не только значимое техническое достижение посадки станции на Луну, но и получение новых научных данных.
Например, было установлено, что лунный грунт имеет твердую, слежавшуюся структуру, способную выдержать вес космического аппарата. Это открыло прямой путь к планированию пилотируемых экспедиций. АМС передала на Землю по радио панорамы лунного ландшафта на месте посадки.
Также удалось измерить интенсивность радиации, обусловленной воздействием космических лучей и излучением лунного грунта. Данные показали отсутствие заметного магнитного поля Луны и лунных радиационных поясов.
Летчики-космонавты СССР Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции "Луна-9"
Летчики-космонавты СССР Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции Луна-9
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Летчики-космонавты СССР Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции "Луна-9"

Памяти великого конструктора

Этот триумф советской космической программы был результатом кропотливой работы ученых, конструкторов, рабочих. До "Луны-9" было совершено 11 попыток мягкой посадки на Луну по программе Е-6.
Многое для успеха сделал первый конструктор СССР Сергей Королев. К сожалению, триумф "Луны" он не застал. На 31 января 1966 года был запланирован старт "Луны-9". Четырнадцатого января Королеву должны были сделать операцию, а значит, к старту он должен был восстановиться. Однако конструктор умер на операционном столе.
Академик Сергей Королев
Академик Сергей Королев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Академик Сергей Королев
Коллектив ОКБ-1 и другие деятели космонавтики настаивали на том, чтобы официально "Луну-9" посвятить памяти Сергея Королева. Власти же распорядились приурочить этот лунный триумф к XXIII съезду КПСС. О нем почти все забыли, зато Королев запомнился всем.
"Луну-9" можно считать одним из последних его достижений.
 
 
 
